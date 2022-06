Megszorítás a kormánybarát sajtónál: beszántják a Figyelőt és a Világgazdaságot

Hajdú Pétertől is elköszön a kormányközeli tévé

Újabb kormányközeli médiavállalatnál húzzák meg a nadrágszíjat, Life TV-t és Ozone TV-t működtető társaság megválik legismertebb arcaitól is, így Hajdú Péternek és Ábel Anitának is felmondtak, számolt be a Blikk.