1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Vállalatok Gazprom Mol

Megszülethetett a megállapodás, a Molhoz kerülhet a szerbiai olajfinomító

mfor.hu

Előzetes megállapodásra juthattak.

Az orosz Gazprom előzetes megállapodásra jutott a Mollal arról, hogy eladja a magyar vállalatnak a többségi részesedését a szerb NIS olajfinomítóban – közölte hétfőn Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter a Reuters híre szerint.

A miniszter a Video Plus hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta: az ügylethez az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának (OFAC) jóváhagyására is szükség lesz, mivel a hivatal korábban szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ügyfélhűség a marketplace-en: hogyan lesz a bizalomból versenyelőny

Egy olyan digitális környezetben, ahol a verseny egyetlen kattintásnyira van, az ügyfélhűség megszerzése nehéz, mégis kulcsfontosságú cél. A marketplace-ek (online piacterek) milliós felhasználói bázist kínálnak, de a nagy láthatóság egyben komoly kihívást is jelent: ki kell tűnni a tömegből. A vásárlók ma már nem kizárólag az ár alapján döntenek, hanem következetes élményt, átláthatóságot és gyors támogatást várnak el. Marketplace-környezetben a bizalom az a „fizetőeszköz”, amely eldönti, hogy a vevő visszatér-e, vagy egy másik eladót választ.

Menthetetlenek a magyar kocsmák? Itt az újabb mélypont

Egy éve fut a kocsmaprogram, de nem tudta megállítani az italüzletek számának csökkenését.

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Az aktuális cégárverésekből válogattunk.

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

A vonatok késését több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vasúttársaság tavaly, és az a cél, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az oroszokat félig már kitették – újraindították a szerb kőolaj-finomítót

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolaj-finomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter vasárnap Instagram-oldalán.

Figyelem, ma éjféltől nagy leállás lesz az OTP hálózatában

Figyelem, ma éjféltől több szolgáltatás elérhetetlenné válik az OTP hálózatában

Éjféltől több mint két órán át tart majd a fejlesztés. 

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet – hívja fel a figyelmet a Forvis Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó cég, amely az MTI-nek küldött közleményében a kapcsolt vállalkozások számára különösen fontosnak nevezi, hogy áttekintsék jelenlegi folyamataikat, és időben felkészüljenek az új előírások szerinti dokumentációra.

Megkezdte a toborzást Békéscsabára a szingapúri Vulcan Shield

Már toboroz Békéscsabára a szingapúri cég, állítólag csak magyarokat interjúztatnak

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek.

MÁV

Azt mondja a MÁV-vezér, hogy nagyot javult a magyar vasút

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken.

Erdélybe indul a magyar burger

Erdélyben is megveti a lábát a magyar burgerlánc

Kolozsvár belvárosában tervezi megnyitni első romániai éttermét a Simon’s Burger, és pozitív tapasztalatok néhány éven belül esetén egész Romániát szeretné meghódítani éttermeivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168