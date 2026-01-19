Megszülethetett a megállapodás, a Molhoz kerülhet a szerbiai olajfinomító

Az orosz Gazprom előzetes megállapodásra jutott a Mollal arról, hogy eladja a magyar vállalatnak a többségi részesedését a szerb NIS olajfinomítóban – közölte hétfőn Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter a Reuters híre szerint.

A miniszter a Video Plus hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta: az ügylethez az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának (OFAC) jóváhagyására is szükség lesz, mivel a hivatal korábban szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt.