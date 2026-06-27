Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, már szerdán dönthetnek az ideiglenes vezetésről

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán így fogalmazott Facebook-oldalán:

„Úton afelé, hogy a közmédia újra az embereké legyen és visszakerüljön közfeladatot ellátó szerepébe, ahová mindig is való lett volna.”

Mint írta, a hatályba lépő médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Média Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést — addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat. A kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.

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Hozzátette, a Médiatanács tagjainak megbízatása szintén ma szűnik meg: az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.