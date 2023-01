Megszüntetik Orbán Viktor unokaöccsének legveszteségesebb cégét

A miniszterelnök unokaöccse, Orbán Dávid neve szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tűnt fel a hazai sajtó hírfolyamában, amikor is ügyvezetővé lépett elő a családi bányászati cégben, a Dolomit Kft.-ben. A vállalkozói világ és az operatív részvétel egy cég életében azonban eddig sem volt ismeretlen a számára, hiszen több társaságban is tulajdonosként és/vagy ügyvezetőként vállalt szerepet. Igaz, 2020 novemberében - mint arról elsőként beszámoltunk - nem túl jó érzékkel sikerült a Vörös Kavics Bányászati Kft.-ben lévő tulajdonrészétől megválnia. Most pedig egy, az éves beszámolókban szereplő adatok alapján a zenitjén már túllévő érdekeltségét szüntetik meg.

Úgy döntöttek ugyanis a tulajdonosok 2022. december 30-án, hogy végelszámolással megszüntetik a nádasdladányi Rodávi Kft.-t. Az eljárás néhány nappal később, 2023. január elsején már meg is indult.

A 2017 novemberében alapított cégben Orbán Dávid kisebbségi, 10 százalékos tulajdonosként van jelen, a többségi részesedés Katona Róberté, akinek az Opten adatbázisa szerint ez az egyetlen gazdasági érdekeltsége.

A cég egyébként lakó- és nem lakóépület építésével foglalkozott, gazdálkodása alapján pedig sokkal inkább a kisebb és kevésbé eredményes társaságok közé sorolható. Még az első, teljes üzleti évében, 2018-ban sem sikerült árbevételre szert tennie, a felmerülő költségek miatt pedig 3,8 milliós veszteséggel zárta azt az évet. 2019 aztán meghozta a nagy fellendülést, hiszen a 23,3 millió forintos árbevételből 16,4 milliós tiszta profitot sikerült elkönyvelniük. Ennek nagy részét azonban benthagyták a cégben, csupán 1,6 millió forint osztalékot vettek ki a tulajdonosok a taggyűlési határozat értelmében.

Nem kell aggódnia az unokaöccse miatt. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A 2020-as és 2021-es eredmények azonban már távolról nézve sem árulkodnak ilyen sikerekről. Ugyan 7,5 millió, illetve 7,9 millió forint árbevétel befolyt a cég kasszájába, a végén veszteségről árulkodott a beszámoló. 2020-ban 564 ezer, 2021-ben pedig 595 ezer forintos lett a mínusz.

Osztalékot egyébként 2019 óta nem fizettek ki a tulajdonosok, most azonban, a végelszámolási eljárás során az eredménytartalék (az előző évek gazdálkodásainak eredményeit halmozó) soron lévő több mint 10 millió forint jó eséllyel a két tulajdonoshoz fog kerülni, lévén a cégnek mindössze 342 ezer forintnyi adóssága volt 2021 végén. (Amennyiben a tulajdoni hányad alapján osztják meg az összeget, akkor Orbán Viktor unokaöccsének ebből több mint 1 millió forint juthat.)

A miniszterelnök unokaöccse azonban nem marad gazdasági érdekeltség nélkül a családi cégen túlmenően sem. Jelenleg is kisebbségi, 30 százalékos tulajdonosa a győri Murobán Kft.-nek, melyben Mürkl Máté az üzlettársa. A 3 millió forintos törzstőkével rendelkező cég fő tevékenységi köre kavics-, homok- és agyagbányászat és láthatóan felívelő szakaszban van az a bizonyos szekér. Ezt a céget is 2017-ben hozták létre, az első teljes üzleti évben, 2018-ben 20,7 milliós árbevételből 4,7 milliós profitot hoztak össze, ami után két gyengébb, ám nem veszteséges év következett. 2019-ben és 2020-ban 1,6 milliós, illetve 1,97 milliós nyereséget termelt a társaság. 2021-ben aztán nagy lendületet vett a cég, hiszen történetének legjobb eredményeit produkálta. 46,8 milliós árbevételből 8,7 millió forint tiszta profitot hoztak össze. A taggyűlési jegyzőkönyv alapján osztalékról nem határoztak. Említésre méltó még, hogy az árbevétel megugrása mellett a cég tartozása is jócskán megnőtt, hiszen a kötelezettségek soron már 66,1 millió forint szerepel az előző évi 530 ezer forint után.