Megtetszett a legnagyobb cégeknek a lízing

A nagyvállalatok körében a hosszú lejáratú kölcsönök tekinthetők a legkevésbé népszerű finanszírozási formának. Minden hatodik cégvezető véli úgy, hogy a hosszú távú kölcsönök kihasználtsága csökkenni fog a következő egy évben. Ebben az esetben is a szinten tartást tervezők aránya nőtt a legnagyobb mértékben (23-ról 33 százalékra).

Jelentősen csökkent a rövid lejáratú kölcsönöket irrelevánsnak tartó cégvezetők száma is. Míg az év végén több mint felük gondolkodott így, az első negyedév adatai alapján már csak alig több mint harmaduk.

Kiemelték, hogy azok körében, akik fejlesztéseik megvalósításához külső segítséget is terveznek bevonni, a lízingkonstrukciók a legnépszerűbbek.

A K&H nagyvállalati növekedési index 2025 első negyedévének kutatása alapján – amelyben 200, kétmilliárd forint feletti árbevételű nagyvállalatot kérdeztek meg – megállapították, hogy csökkent azon cégvezetők aránya, akik beruházásaik volumenét tekintve visszaeséssel számolnak 1 éves időtávon. Ők voltaképpen a jelenlegi szint fenntartására rendezkednek be: 9 százalékpontos emelkedéssel jelenleg tízből kilenc cégvezető kalkulál változatlan beruházási volumennel.

