Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megtorpanhat az elektromos átállás Európában: támogatások nélkül lassul a BEV-piac

Az elektromos autók piaci térnyerése Európában továbbra is erősen függ az állami ösztönzőktől. Ahol a támogatásokat csökkentették vagy megszüntették, ott az eladások drámai visszaesést mutatnak – miközben a magasabb jövedelmű országokban a BEV-ek már a mainstream piac részévé váltak – olvasható a NextAuto cikkében.

Gazdasági háttér: a jövedelem határozza meg az elektromos autók arányát

Az ACEA és az Eurostat adatai alapján szoros kapcsolat figyelhető meg az egy főre eső GDP és a tisztán elektromos járművek (BEV – Battery Electric Vehicle) piaci részesedése között.
A 40 ezer eurós GDP-határ fölött lévő országokban a BEV-ek átlagos aránya 29,7%, míg az alatta lévő tagállamokban csupán 6,9%.Dánia 63,8%-os BEV-arányával vezeti az európai rangsort, míg a kevésbé tehetős országokban az elektromos átállás sokkal lassabb – olvasható az autólízing specialista cikkében.

Magyarország: kedvező kivétel az alacsonyabb jövedelmű országok között

Magyarország az EU-átlag alatti GDP ellenére is jól szerepel: 2025 január–augusztus között az új autók 8,3%-a volt tisztán elektromos. A növekedésben kulcsszerepet játszik a vállalati elektromosautó-program, amely segíti a flottacseréket és a magánhasználatú autók elterjedését is.

Támogatásokkal működik a piac – nélkülük összeomlik

A célzott állami programok hatása kézzelfogható:

  • Lengyelországban az új támogatási rendszer megduplázta a BEV-regisztrációkat, autónként 4400–9400 eurónyi megtakarítást kínálva.
  • Szlovéniában az idei augusztusban indult program 89%-os növekedést hozott.
  • Portugália ma már 20% feletti BEV-arányt ért el a széleskörű ösztönző csomag révén.

A másik oldalon viszont Franciaország és Németország példája mutatja, hogy a támogatások visszavonása azonnali zuhanást eredményez: Franciaországban a 7000 eurós támogatás csökkentése után az eladások harmadára estek, Németországban pedig a 2023-as kivezetés megállította a növekedést – hívja fel a figyelmet a NextAuto.

Megfizethetőség nélkül nincs zöld átállás

Az elektromos autók infrastruktúrája és modellválasztéka rohamosan fejlődik, de a piac kulcsa továbbra is a megfizethetőség. Az állami ösztönzők nem csupán vásárlásösztönző eszközök, hanem a teljes zöld átállás motorjai is – nélkülük az elektromos mobilitás egyelőre csak a tehetősebbek kiváltsága marad.

