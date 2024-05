Megújult a KÉSZ Csoport vezetősége

A KÉSZ Holding Zrt. április 30-ai közgyűlésén a Felügyelőbizottság tagságban is több változásról döntöttek. A rendkívül széles portfolióval rendelkező, építőipari fókuszú, technológia vezérelt és innovatív vállalatcsoport Felügyelőbizottságába Varga Mihály alapító, elnök mellett két új külsős tag, Kozma András és Martin Dale András került megválasztásra.

Kozma András közgazdász, a budapesti és a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen is szakirányú diplomát szerzett. Németül és angolul egyaránt beszél. Szakmai pályafutását külföldi tanulmányokat követően, a pénzügyi szektorban kezdte 1996-ban. Különböző beosztásokban dolgozott a Hermes Hitelbiztosító (jelenleg Allianz Trade) alapításától kezdve, majd ezt követően a HypoVereinsbank (jelenleg Unicredit Bank) hitelezési főosztályának vezetőjeként tevékenykedett. 2001-től az EulerHermes Hitelbiztosítóban (jelenleg Allianz Trade) dolgozott, előbb ügyvezető igazgatóként, majd igazgatósági tagként. Ezt követően, 2007-től vette át a Commerzbank elnök-vezérigazgatói posztját, amelyet 2015-ig töltött be.

Azóta a Credit Management Group ügyvezetőjeként tevékenykedik.

Emellett a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Elnökségének tagja jelenleg is, valamint a Credit Management Szövetség Felügyelőbizottságának tagja.

Martin Dale András és Kozma András, a két új szakember

Fotó: KÉSZ Csoport

Martin Dale András közgazdász, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját. Németül, angolul, magyarul, valamint társalgási szinten mandarin-kínaiul és franciául beszél. Pályáját 1984-ben Bécsben a Creditanstalt (ma UniCredit) leányvállalatánál, az AWT-nél kezdte, majd az AWT Services ügyvezető-helyetteseként folytatta Hongkongban. 1991-ben csatlakozott a Siemenshez a vállalat magyarországi távközlési üzletágának pénzügyi igazgatójaként. 1995-től a Siemens Rt. gazdasági igazgatója, 1997-től ezzel párhuzamosan a Siemens tulajdonban levő Magyar Kábel Művek Rt. gazdasági igazgatója is volt. 2000-től a Siemens japán és szlovák nemzetközi leányvállalatainál töltötte be a CFO (Chief Financial Officer) pozíciót.

2010-ben tért vissza Magyarországra, ahol elnök-vezérigazgatóként vezette a Siemens Zrt.-t 2021-ig.

Emellett a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökségi tagja, valamint a Magyar Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja volt. Több állami kitüntetésben részesült az innováció, az oktatás és a nemzetközi gazdasági együttműködés előmozdításáért, jelenleg az EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) választott elnöke, amely nyolc európai ország tíz egyetemének szövetsége.

„Nagy büszkeség számunkra, hogy két ilyen elismert és jelentős tapasztalattal bíró szakembert köszönthetünk a Felügyelőbizottságban. A KÉSZ Csoport célja, hogy a magyar piac mellett a külpiacokon is egyre meghatározóbb szereplő legyen, ebben pedig jelentős segítséget jelent az új felügyelőbizottsági tagok csatlakozása” - mondta Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója.