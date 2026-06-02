Megüzenték Balásy Gyulának: követelik, hogy fizesse ki saját vagyonából a tartozásokat

Nyílt levelet írt a milliárdos médiavállalkozónak Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke.

A szerkesztőségünknek is megküldött dokumentumban az érdekképviseleti vezető így fogalmazott:

"(…) a sajtóhírek szerint a NAV végrehajtási eljárásai következtében a Lounge Group bankszámláit zárolták. Ennek tarthatatlan következményeként sem a cégcsoport alkalmazottai nem kapták meg a májusi munkabérüket, sem a vállalat által megbízott, a tényleges fizikai és kreatív munkát elvégző alvállalkozók – köztük számos MaReSz-tagvállalat és iparági szakember – kifizetései is ellehetetlenültek. A rendezvényszakmában dolgozó alvállalkozók, alvállalkozói láncok és saját munkavállalóik napi megélhetése, valamint a kis- és középvállalkozások likviditása került közvetlen veszélybe az Ön cégeinek fizetésképtelensége miatt. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a piaci szereplők és a munkavállalók viseljék a cégcsoport ellen zajló hatósági eljárások pénzügyi következményeit."

Ganczer Gábor a levélben hozzátette:

„A hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint az állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely az Ön személyes vagyonát gyarapította.”

Erre hivatkozva a MaReSz elnökeként, az érdekképviselet elnöksége nevében ezért nyomatékosan felszólította Balásy Gyulát, hogy míg céges bankszámlái hatósági zárolás alatt állnak, a Lounge Group és tagvállalatai által felhalmozott alvállalkozói tartozásokat, valamint a munkavállalók elmaradt munkabéreit haladéktalanul, magánvagyonából rendezze.

Hozzátette, amennyiben a kifizetések sürgős, saját forrásból történő megindítása nem történik meg, a MaReSz a tagvállalatai és a szakma védelmében kénytelen lesz minden rendelkezésre álló jogi és nyilvános érdekvédelmi eszközt igénybe venni.