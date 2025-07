Megvan a BP új vezére, nem várt helyről igazolták le

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Manifold, aki korábban nem töltött be vezető pozíciót az energiaszektorban, Helge Lundot váltja fel a pozícióban, miközben a vállalat jelentős stratégiai fordulatot hajt végre és a gyenge részvényteljesítményét próbálja megfordítani. Albert Manifold 11 éves vezetése alatt a CRH ír vállalatnál a részvények közel ötszörösükre emelkedtek, miközben a cég átstrukturálta portfólióját és 2023-ban New York-ba helyezte át elsődleges tőzsdei jegyzését – írja hírlevelében az Equilor.

