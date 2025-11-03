Megvan a Kavosz új vezérigazgatója

A közlemény szerint Végh Richárd feladata a vállalat működésének további digitalizálása, a pénzügyi szolgáltatói együttműködések bővítése, valamint a program ismertségének és elérhetőségének növelése lesz.

A kinevezéssel a társaság célja – mint írják –, hogy a Széchenyi Kártya Program további fejlesztését, a hazai vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítését és a digitalizáció erősítését új szemlélettel valósítsa meg.

Végh Richárd az új vezér

Fotó: KAVOSZ

Végh Richárd pályafutását több mint 20 éve a BÉT-en kezdte közgazdasági elemzőként, majd annak igazgatójaként dolgozott, ezt követően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságát vezette. 2016-ban tért vissza a BÉT élére, ahol 2025-ig vezérigazgatóként (2017-2019 között elnök-vezérigaztóként) dolgozott, idén májusától pedig az MNB kiemelt elnöki tanácsadója. A szakember továbbá a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztályának elnöke.

A Kavosz tulajdonosaival, az MKIK-val és a VOSZ-szal, valamint pénzügyi partnereivel szoros együttműködésben új fejlesztési terveken és korszerű termékötleteken dolgozik, hogy segítse a magyar vállalkozások fejlődését, versenyképességét és fenntartható működését – olvasható a cég közleményében.