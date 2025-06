Megvan a kiskapu? Mégis lehet hatósági ár alatt taxizni Budapesten

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Egy éve, 2024 júniusában, nyolc év szünet után hatalmas akciókkal tért vissza az Uber Budapestre . Azóta, hogy újra lehet uberezni Budapesten, a cég szinte folyamatosan ad kedvezményeket – írja a Telex összeállítása. Mindezt úgy, hogy a taxisofőrök nem is tudnak róla, hogy az utasuk a hatósági árnál kevesebbet fizet. A taxiórán mind az utas, mind a sofőr az eredeti, hatósági árszabás szerinti árat látja egy fuvar végén – a cég átvállalja a hatósági ár és a kedvezményes ár közötti különbséget. Egyedül az utasoldali applikáción lehet látni a kedvezményes tarifát.

Az Uber egyes utasai a hatósági ár alatt taxizhatnak, és úgy tűnik, ez nem is sérti a szabályokat.

