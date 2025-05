Megvan az egymilliomodik győri Audi Q3

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek elektromos hajtáslánccal is készülnek.

Hangsúlyozta, hogy az Audi szorosan együttműködik az állami szereplőkkel, és emlékeztetett arra, hogy a vállalat 2013-ban kötött stratégiai együttműködési megállapodást a kormánnyal, amelyet pénteken megújítottak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Győrben. A megállapodás megteremti a keretet a további győri fejlesztésekhez, valamint a szolgáltatások, az oktatás és a tudomány területein is erősítheti jelenlétét a vállalat – mondta.

Gerd Walker, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja beszédében kiemelte, hogy a Győrben gyártott termékek és a szolgáltatások egyedülállóak és meghatározóak a konszernen belül is. Ezt bizonyítja a Q3 modell egymilliomodik elkészült darabja – fűzte hozzá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!