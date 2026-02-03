Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan is megkezdődhet Paks II. építése

Az „első beton” kifejezés definíciója közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered. A NAÜ „Power Reactor Information System” (PRIS) adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik – írja a magyar hatóság.

A hivatal HVG-nek küldött válasza szerint már csütörtökön megkezdődhet a hivatalos építési szakasz.

Ezzel az előkészítő szakaszból formálisan az építésibe lép át az atomerőmű, és az „építés alatt” kategóriába kerülés miatt a NAÜ adatbázisába is felkerül. Ezen a világ 63, jelenleg épülő atomerőműve szerepel.

Az eredeti, hivatalos elképzelés szerint a két orosz blokkal (VVER-1200) 2024-ben már az üzembe helyezési köröket kellett volna futni, tavaly pedig az első blokk termelésbe állt volna – teszi hozzá a HVG.