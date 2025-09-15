Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

Marik Gyula 2001-ben, a Szegedi Tudományegyetem elvégzését követően kezdte meg a pályafutását a Shell pénzügyi területén. Az elmúlt több mint két évtizedben regionális és vezetői szerepköröket is betöltött, 2016 óta a Shell Hungary igazgatóságának tagja. 2014 óta a Shell Közép-Kelet-Európai Vezetőségében aktívan formálja a régió kereskedelmi és ellátási stratégiáit mint a kelet-közép-európai régióért felelős beszerzési vezető, 2021 óta pedig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) igazgatótanácsában is képviseli a vállalatot.

2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a Shell Hungary igazgatósági elnöki tisztségét.

Fotó: Shell Hungary

A társaság közleménye szerint Marik Gyula az elmúlt évtizedekben kiemelkedő eredményeket ért el nemzetközi csapatok irányításában, a sokszínűség előmozdításában, valamint a kereskedelmi érzék és üzleti vezetői képességek ötvözésében. Elkötelezett, emberekre fókuszáló vezető, aki energikus hozzáállásával és integritásával vívta ki kollégái elismerését. Filozófiájának középpontjában a határokon átívelő együttműködés és a folyamatos fejlődés áll.

„Büszke vagyok rá, hogy szakmai pályafutásom legújabb állomásaként immár az igazgatóság elnökeként segíthetem a Shell Hungary-t. Az elmúlt 25 év során az energiaipar számos aspektusába nyerhettem betekintést, amiért hálás vagyok a Shell-nek – bízom benne, hogy mindezen tapasztalatokat az új pozíciómban is kamatoztatni tudom, ezzel pedig hozzájárulhatok a Shell Hungary céljainak megvalósításához. A szakmai célok mellett fontosnak tartom azt is, hogy a Shell Hungary továbbra is inspiráló munkahely maradjon, ahol a fenntarthatóság, az innováció és a közösségépítés kéz a kézben jár” – mondta el Marik Gyula, a Shell Hungary zRt. igazgatóságának elnöke.

A Shell Hungary egyúttal köszönetet mond Istenesné Solti Andreának, aki több mint három évtizedes szolgálat után búcsúzott a vállalattól. Andrea szakmai elismerésekkel kísért vezetése alatt a Shell Hungary többek között megerősítette pozícióját a régióban, kiépítette az országos elektromos töltőhálózatot, és elkötelezetten támogatta a sokszínűséget, a tehetséggondozást és a társadalmi felelősségvállalást.