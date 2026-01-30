3p
Vállalatok Közbeszerzés Sportbiznisz sportingatlan

Megvan, ki építi az 1 milliárd forintos MLSZ-raktárcsarnokot

Kormos Olga
Kormos Olga

A Telkiben található Edzőcentrum mellett, Pátyon épít raktárat és mosodát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). A tenderen rendhagyó módon rendkívül sokan pályáztak.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megtalálta azt a kivitelezőt, amely a Telki Edzőcentrum pátyi területén kétszintes sportfelszerelés-raktárat, mosodát és nyomóüzemet épít egy közös csarnoképületben, mellette személy‐ és tehergépkocsi parkolóhelyekkel és zöldfelületekkel. A beruházás célja, hogy a szövetség logisztikai kiszolgálását támogassa.

A közel 1 milliárd, egész pontosan 975 millió forintos kivitelezéssel a szolnoki székhelyű Károlyház Kft.-t bízták meg.

A cég a pályázaton 14 (!) céget utasított maga mögé, köztük olyanokat, mint a Strabag Generálépítő Kft., a HM Elektronika, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., a Build IT Mérnökiroda Zrt., a Fort-Bau Építőipari Zrt., vagy a Meteo Építő Zrt. – az edzőcentrum II. ütemének kivitelezőjét.

A Károlyház Kft. korábban olyan tendereken nyert többek között, mint az abonyi Kostyál Kúria felújítása, a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum új tanműhelyének kialakítása, az OKFŐ felnőtt pszichiátriai részlegének, vagy a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának korszerűsítése.

Mondhatni, hogy ez a Telki Edzőcentrum III. üteme
Mondhatni, hogy ez a Telki Edzőcentrum III. üteme
Fotó: mlsz.hu

A cégnek nem is megy rosszul, az egyetlen magánszemély tulajdonában álló Károlyház Kft. a 2023-as eredményeitől kicsit elmaradva 2024-ben 3,3 milliárd forint nettó árbevétel mellett 198,5 millió forintos nyereséget ért el.

Az MLSZ új beruházása vasbeton tartószerkezettel, könnyűszerkezetes zárófödémmel és homlokzatburkolattal valósul meg. A csarnok épületmagassága 8,8 méter lesz, bruttó alapterülete összesen 2045,77 négyzetméter. A raktározási funkciókat 1000 kilogramm teherbírású teherfelvonó segíti majd.

A Telki edzőközpont kivitelezésének II. ütemét – ahogy már említettük – a Meto-Építő Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zrt. nyerte, nettó 1 milliárd 299 millió forinttal.

Az I. ütem nyertese a Gerecse-Plusz Kft. volt, amely Mészáros Lőrinc, illetve a családja érdekeltségébe tartozó FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában áll, és a Telki Edzőközpontot nettó 1,9 milliárd forintért építhette meg. A becsült ellenérték 1 milliárd 550 millió forint volt, a 354 milliós többletet automatikusan vállalta az MLSZ. Az edzőközpont két egymás melletti telken épült meg, az egyik Telkihez, míg a másik Pátyhoz tartozik. Mindkét irányból út épült a területhez.

Így, az I., a II. és a voltaképpen III. ütemnek beillő raktárcsarnokkal együtt közel 4 milliárd forintra tehető a Telki Edzőcentrum kialakítása. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Mártonék 100 milliárd forintos akciótervvel büszkélkednek

Nagy Mártonék 100 milliárd forintos akciótervvel büszkélkednek

A kormány egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások megsegítésére. A vonatkozó jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetése megkezdődött, illetve hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben.

Wizz cikk

Váradi József az Mfornak: A magyar családok nem Glasgowba, vagy Liverpoolba utaznak

Több százmillió eurót veszített a Wizz Air a hajtóműproblémák miatt, de a jövő év végére a teljes flotta repülni fog – mondta a vállalat elnök-vezérigazgatója, Váradi József egy pénteki sajtóeseményen. Az Mfor arról kérdezte a légitársaság vezetőjét, piacvesztésnek tekinti-e három Budapestről induló, nagy-britanniai útvonal leállítását, és mit tenne, ha a Ryanair megvetné a lábát a balatoni repülőtéren. Csattanós választ kaptunk, és a Wizz Air főnöke a budapesti repülőtér bővítésével kapcsolatban sem fogta vissza magát.

Emlékszik még a Buda-Cash botrányra? 11 év után megszűnt az egyik kifosztott bank

Emlékszik még a Buda-Cash botrányra? 11 év után megszűnt az egyik kifosztott bank

Még mindig nem ért véget a Buda-Cash leánybankjainak felszámolása. Két hitelintézet történetének a végére pont került, a harmadiknál viszont nem zárultak még le az eljárások. 

Izzanak a védelmi vonalak, Magyarországot is egyre sűrűbben támadják a kibertérben

Izzanak a védelmi vonalak, Magyarországot is egyre sűrűbben támadják a kibertérben

Rekordot döntöttek az adatvédelmi incidensek Európában tavaly, a felügyeleti hatóságok emiatt összesen 1,2 milliárd euró bírságot szabtak ki – közölte a DLA Piper.

Megjelent a legújabb közvéleménykutatás, meglepőek az eredmények

Megjelent a legújabb közvélemény-kutatás, meglepőek az eredmények

A magyarok negyede dolgozik vagy dolgozott már kkv-nál, jellemzően kevesebbet keresnek, mint a multik alkalmazottai. 

Végre beindult a vállalati hitelezés

Végre beindult a vállalati hitelezés

Szabados Richárd: beindult a kereslet a vállalati hitelpiacon a fix 3 százalékos kkv-hitelek hatására.

Figyelmeztet a NAV: fontos határidő jár le a héten

Figyelmeztet a NAV: fontos határidő jár le a héten

Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. A határidő február 2-a, addig kell elektronikusan benyújtani a NAV-hoz a KLAKTAM jelű nyomtatványt – figyelmeztet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).  

2,9 milliárd forint kormányzati támogatás is kellett száz új munkahelyhez

2,9 milliárd forint kormányzati támogatás is kellett száz új munkahelyhez

Beruházást jelentettek be.

A Dodo Pizza újvidéki étterme.

Orosz pizzérialánc jön Magyarországra

A magyar piac erős a házhozszállítás és digitális rendelés terén, ezért itt is pizzériákat nyit a moszkvai alapítású Dodo Pizza. Három év alatt tíz étterem a cél, bár egyelőre Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában összesen sem nyitottak ennyit.

Furcsa kéréssel fordul az MVM a lakossági fogyasztókhoz

Furcsa kéréssel fordul az MVM a lakossági fogyasztókhoz

Aki megkapta januári számláját, ne fizesse be! – kéri az állami energiavállalat.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168