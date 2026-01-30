Megvan, ki építi az 1 milliárd forintos MLSZ-raktárcsarnokot

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megtalálta azt a kivitelezőt, amely a Telki Edzőcentrum pátyi területén kétszintes sportfelszerelés-raktárat, mosodát és nyomóüzemet épít egy közös csarnoképületben, mellette személy‐ és tehergépkocsi parkolóhelyekkel és zöldfelületekkel. A beruházás célja, hogy a szövetség logisztikai kiszolgálását támogassa.

A közel 1 milliárd, egész pontosan 975 millió forintos kivitelezéssel a szolnoki székhelyű Károlyház Kft.-t bízták meg.

A cég a pályázaton 14 (!) céget utasított maga mögé, köztük olyanokat, mint a Strabag Generálépítő Kft., a HM Elektronika, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., a Build IT Mérnökiroda Zrt., a Fort-Bau Építőipari Zrt., vagy a Meteo Építő Zrt. – az edzőcentrum II. ütemének kivitelezőjét.

A Károlyház Kft. korábban olyan tendereken nyert többek között, mint az abonyi Kostyál Kúria felújítása, a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum új tanműhelyének kialakítása, az OKFŐ felnőtt pszichiátriai részlegének, vagy a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának korszerűsítése.

Mondhatni, hogy ez a Telki Edzőcentrum III. üteme

Fotó: mlsz.hu

A cégnek nem is megy rosszul, az egyetlen magánszemély tulajdonában álló Károlyház Kft. a 2023-as eredményeitől kicsit elmaradva 2024-ben 3,3 milliárd forint nettó árbevétel mellett 198,5 millió forintos nyereséget ért el.

Az MLSZ új beruházása vasbeton tartószerkezettel, könnyűszerkezetes zárófödémmel és homlokzatburkolattal valósul meg. A csarnok épületmagassága 8,8 méter lesz, bruttó alapterülete összesen 2045,77 négyzetméter. A raktározási funkciókat 1000 kilogramm teherbírású teherfelvonó segíti majd.

A Telki edzőközpont kivitelezésének II. ütemét – ahogy már említettük – a Meto-Építő Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zrt. nyerte, nettó 1 milliárd 299 millió forinttal.

Az I. ütem nyertese a Gerecse-Plusz Kft. volt, amely Mészáros Lőrinc, illetve a családja érdekeltségébe tartozó FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában áll, és a Telki Edzőközpontot nettó 1,9 milliárd forintért építhette meg. A becsült ellenérték 1 milliárd 550 millió forint volt, a 354 milliós többletet automatikusan vállalta az MLSZ. Az edzőközpont két egymás melletti telken épült meg, az egyik Telkihez, míg a másik Pátyhoz tartozik. Mindkét irányból út épült a területhez.

Így, az I., a II. és a voltaképpen III. ütemnek beillő raktárcsarnokkal együtt közel 4 milliárd forintra tehető a Telki Edzőcentrum kialakítása.