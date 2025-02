Megvan, ki lesz a BCSDH elnöke a következő három évben

ESG és fenntarthatóság témában február 26-án rendezvényt szervez a Klasszis Média. A piaci szereplőket aktuálisan leginkább foglalkoztató kérdéseket előadások és panelbeszélgetések segítségével járjuk körül, de arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a résztvevők egy pohár bor mellett kötetlenül találkozhassanak és cseréljenek tapasztalatokat.

A BCSDH ügyvezetését a jövőben is Márta Irén látja el. Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója 9 évnyi munka után átadja helyét a BCSDH elnökségében.

Az elnök egy öttagúra bővült elnökséggel közösen dolgozik, melynek újraválasztott tagjai Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese, Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary cégvezetője, Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezető igazgatója, új tagjai pedig Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. vezérigazgató-helyettese és Pesti Tímea, az Ayvens vezérigazgatója. Salgó István tiszteletbeli elnökként továbbra is aktívan támogatja a vezetőséget.

