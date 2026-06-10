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Vállalatok Innováció

Megvannak 2026 legjobb privátbanki és vagyonkezelői innovációi

mfor.hu

Négy kategóriában díjazta a Klasszis azokat a fejlesztéseket, amelyek a privátbanki, prémium banki és vagyonkezelői területen kínálnak korszerűbb és hatékonyabb megoldásokat.

Június 9-én, a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencia keretein belül adta át a Privátbankár.hu, az Mfor és a Piac&Profit online újságokat magában foglaló Klasszis Média a privátbanki, vagyonkezelői és nyugdíjpénztári díjakat.

A szakmai rendezvényen Magyarország makrokörnyezetéről, a költségvetési helyzetről és az adóreform-kilátásokról Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter adott összefoglalót, Somogyi Zoltán szociológus, a Political Capital társalapítója pedig az új kormány első heteinek tapasztalatait, a kabinet lehetőségeit és kockázatait ismertette. A konferencia a vagyontervezés, a privát vagyonok jövője és a szabályozási környezet várható változásai köré szerveződött, az esti díjátadó pedig a szektor legjobb teljesítményeit emelte ki.

Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter, kockázatitőke-befektető Képgaléria
Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter, kockázatitőke-befektető
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A Klasszis Innovációs díjak célja, hogy elismerjék azokat a privátbanki, prémium banki és vagyonkezelői területen megvalósult fejlesztéseket, amelyek a kiemelt ügyfélszegmens számára magasabb színvonalú, korszerűbb, személyre szabottabb vagy hatékonyabb megoldásokat kínálnak. A díj olyan újításokat kíván bemutatni és díjazni, amelyek nemcsak az ügyfélélményt és a szolgáltatási színvonalat javítják, hanem hozzájárulnak a hazai vagyonkezelési és befektetési kultúra fejlődéséhez is.

A négy meghirdetett kategóriában összesen hét pályázat érkezett be. A zsűri az innováció egyedisége és újdonságtartalma, a piaci és üzleti igényekhez való illeszkedés, a hatás és eredményesség, az ügyfélélmény és használhatóság, valamint az adott innovációtípushoz kapcsolódó specifikus szempontok alapján értékelt.

A zsűri munkájában a Klasszis Média több munkatársa mellett Baki Zoltán (partner, Gutmann), Barta Gergő (senior manager, Deloitte), Ónody Tamás (főtitkár, Treasury Club), Takács András (felügyelőbizottsági tag, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége) és Temmel András (főtitkár, BAMOSZ) vett részt.

A díjazottak:

  • Az Év Klasszis Innovációja Díj 2026 – Privátbanki és Vagyonkezelői Digitalizáció: Hold Alapkezelő – Applikációs onboarding
  • Az Év Klasszis Innovációja Díj 2026 – Privátbanki és Vagyonkezelői Termék: K&H Bank – AI a befektetések szolgálatában: új dimenziók a vagyonkezelésben
  • Az Év Klasszis Innovációja Díj 2026 – Privátbanki és Vagyonkezelői Szolgáltatás: Wood & Company – Vagyontervezés és Portfólió-optimalizálás
  • Az Év Klasszis Innovációja Díj 2026 – Privátbanki és Vagyonkezelői Kommunikáció: Concorde Podcast

A szervezők szerint az innovációs díjak egyik fontos célja, hogy a piaci szereplők számára is láthatóvá tegyék azokat a fejlesztéseket, amelyek már most alakítják a kiemelt ügyfélkörnek szóló szolgáltatások jövőjét. A díjazott megoldások jól mutatják, hogy a digitalizáció, a termékfejlesztés, a szolgáltatási innováció és a kommunikáció területén is erős a verseny.

Képgaléria

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A díjátadón ugyanakkor nemcsak az innovációkat ismerték el: átadták a privátbanki szolgáltatói, a privátbankári, a bizalmi vagyonkezelési szakértői és a nyugdíjpénztári díjakat is.

Az összes átadott díj listáját a rendezvenyek.klasszis.hu weboldalon lehet böngészni.  A weboldalon az egyes díjak szabályzata, pontos módszertana is megtalálható.

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