4p

Megvonják Lázár Jánosék az állami támogatást, elbocsátások jöhetnek az osztrák cégnél

Jelentős átalakításokra, ezen belül leépítésre is készül az osztrák kézben lévő Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH). 

Az ok, hogy 2026-tól már az öt éven át élvezett támogatás nélkül kell nyújtania az eddig országosan kínált vasúti egyeskocsi-szolgáltatását. A továbbiakban ezért csak akkor tud minél több fuvart veszteség nélkül teljesíteni, ha az eddiginél hatékonyabb és kisebb szervezetként működik – tájékoztatta a lapot Raisz Csaba pénzügyi vezérigazgató.

A tizenegy, egyeskocsi-szolgáltatást nyújtó hazai vasúti árufuvarozó jövőre már biztosan nem számíthat a támogatás folytatására, vagyis a köztük elosztható évi 6,4 milliárd forintra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium jelezte, hogy a továbbiakban a pénzt a vasúti infrastruktúra javítására szánja, mert abból minden vasútvállalatnak haszna van, mindegyik versenyképessége javul, míg a mostani támogatással csak egyes társaságok nyereségessége nő.

Raisz Csaba azonban úgy látja, hogy a Rail Cargo Hungaria válasza az új helyzetre egyedül a komoly, mintegy fél évig tartó optimalizálás lehet, jelentős áremeléssel.

A támogatás első évében a 6,4 milliárd forint mintegy 80 százalékát az egyeskocsi-szolgáltatást a kezdetektől országos lefedettséggel kínáló RCH használta fel. Mellette csak egy rivális végzett hasonló munkát, a későbbi években viszont már további tíz. Így 2024-ben és 2025-ben már csak bő 60 százaléknyi forrás (4 milliárd forint) jutott a legnagyobb hazai vasúti árufuvarozóra. Az idei támogatási keret már szeptemberre kimerült.

A 6,4 milliárd forint több száz hazai megbízó összesen mintegy 4 millió tonna árujának a célba juttatását segítette. A mennyiség a hazai vasúton továbbított 40 millió tonna árunak a tizede, míg az RCH idei 19 millió tonnás teljesítményéből 3 millió tonnát képvisel. Jellemzően tömegáruról – építőipari alapanyagról, ócskavasról, fáról, üzemanyagról és vegyi áruról – van szó.

Fél évig tartó, sanyarú időszak jöhet a Rail Cargonál
Fotó: Depositphotos.com

Az Európa több országában működő egyeskocsi-támogatásnak köszönhetően ezeket az árukat nem kell a közúton fuvarozni. A veszélyes árut eleve célszerűbb vasúton továbbítani.

Mint a Telex korábban megírta, a lépés előtt a szakma is értetlenül állt, mivel maga a támogatási rendszer éppen az állami MÁV-nak jó, hiszen a magáncégek az állami vasúttól rendeltek meg mindenféle szolgáltatást, amelyek együttes értéke szinkronban volt az összes támogatással. Vagyis a MÁV-nak évi 6 milliárd forint körüli bevétele származott a tevékenységekből.

Tíz százalékkal visszavágják a hálózatot

Az RCH az alábbi optimalizálási intézkedésekkel kívánja tovább működtetni egyeskocsi-szolgáltatását, veszteség nélkül:

  • Értesíti ügyfeleit a várható változásokról, egyben új, magasabb árajánlatot ad, és igyekszik velük alternatív megoldásokat találni. Ezt már megtette számos ügyfelével.
  • Szervezetének olcsóbb működtetése érdekében az RCH 2025. december 20-tól mintegy 10 százalékkal szűkíti a hálózatát.
  • A kisebb hálózathoz kisebb eszközparkra lesz szükség. Az anyacégétől lízingelt mozdonyflottát az RCH szűkíti, régebbi teherkocsijait vizsgáztatás helyett kivonja a forgalomból. Tolatási kapacitását nagyjából 10 százalékkal csökkenti.
  • A jövő év kezdetétől fokozatosan mintegy 500 fővel csökkenheti a most 1700 fős létszámát. A leépítés valós nagysága azon múlik, hogyan reagál a piac a hálózat szűkítésére és a társaság más intézkedéseire.

A Rail Cargo Austria 2008-ban 102,5 milliárd forintért (akkor árfolyamon 400 millió euró) vásárolta meg a MÁV Zrt. vasúti árufuvarozó üzletágát mozdonyok és mozdonyvezetők nélkül, selejtezésre váró kocsiparkkal. Az új tulajdonos a vételáron felül 150 millió eurós fejlesztést vállalt és valósított meg.

A magyar kormány 2010 után egyébként több alkalommal – legutóbb 2020 elején – kezdeményezett tárgyalásokat az osztrák kézben lévő Rail Cargo Hungaria visszavásárlásáról. Az adásvételt végül nem sikerült nyélbe ütni. Ennek oka nem ismert, mivel a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlottak.

A 24. hu arról ír, hogy az osztrák–magyar közös vasútvállalat, a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasúti Zrt. áruszállító leányvállalata, a GYSEV Cargo Zrt. viszont tavaly decemberben a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer’s Nyrt. többségi tulajdonába került.

Ezt megelőzően a magyar állam (illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló, Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium) lenyomott egy tőkeemelést az osztrák üzlettárs torkán, így 75,01 százalékos részesedéssel döntő szava lett a közös vasúti társaságban, az osztrákoknak 25 százalék alatti részesedéssel nem sok beleszólásuk maradt az üzletmenetbe.

