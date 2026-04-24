Mélyebbet üthet a kerozinhiány a Wizz Airnek, mint a Ryanairnek

A magyar légitársaság kiadásainak túl nagy részét teszi ki az üzemanyagköltség, részben emiatt van nagyobb veszélyben, mint ír versenytársa.

A Wizz Air világ egyik legkiszolgáltatottabb légitársaságává vált a kerozinhiány hatásait nézve. A magyar vállalat üzemanyag-költségei túl nagy részét teszik ki az összes kiadásnak, illetve szűkebb profitmarzzsal is dolgoznak, mint a légitársaságok többsége – írja a CNBC.

A Morningstar elemzése szerint azok a légitársaságok vannak előnyösebb helyzetben, amelyek nagyobb profitmarzzsal dolgoznak és kevesebb a közvetlen közel-keleti kitettségük. Ezek alapján a Ryanair az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő légitársaság, ami a kerozinhiány következményeit illeti.

Békeidőben a világ kerozinkínálatának 25-35 százaléka halad át az iráni háború miatt lezárt Hormuzi-szoroson. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint Európát különösen súlyosan érinti a lezárás, a kontinens mindössze hat héten belül kifogyhat a kerozinból. A háború kitörése óta a kerozin ára megduplázódott, miközben a nyersolajé csak mintegy egyharmadával emelkedett.

Szintén probléma, hogy a repülők akár órákkal többet is repülhetnek a kerülőúton Európa és Ázsia között, eközben pedig több üzemanyagot fogyasztanak a szokásosnál. A Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG a spórolás érdekében csökkentette a transzatlanti járataik számát.

Jászai Gellért

A 4iG elnöke arab területen keres új befektetési célpontokat

A Közel-Keleten is jó üzleteket szimatol Jászai Gellért.

Reagált a Wizz Air a bedőlésével kapcsolatos nyilatkozatra

Reagált a Wizz Air a bedőlésével kapcsolatos nyilatkozatra

Megérkezett a Wizz Air válasza a Ryanair vezérének szavaira.

Csődbe mehet a WizzAir?

Csődbe mehet a Wizz Air?

A Ryanair vezérigazgatója szerint az olajárrobbanás miatt az ír fapados légitársaság több versenytársa, így a Wizz Air is csődöt jelenthet. Michael O’Leary szavait a Wizz Air-részvények rögtön megérezték.  

Nagy Ervin: tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban

Nagy Ervin: tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban

Erről Facebook-oldalán számolt be. ​​​​​​​

Két budapesti Tesco is bezár

Két budapesti Tesco is bezár

Nem hosszabbítják meg a szerződéseket.

Elkezdődhettek a leépítések a Megafonnál és a Patriótánál

Elkezdődhettek a leépítések a Megafonnál és a Patriótánál

Akár a megszüntetésük is felmerült.

Nagy a baj Jászberényben, 600 ember veszíti el a munkáját

Nagy a baj Jászberényben, 600 ember veszíti el a munkáját

Leáll az Electrolux gyára.

Ezt a bébiételt most messziről kerülje el

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az alábbi közleményt tette közzé honlapján termékvisszahívással kapcsolatban.

Küzdelem a túlélésért és a törvénysértések ellen: újrahabosítják a hazai söréletet

Konganak az üres hordók: több mint félmillió literes mínusz után közös mentőakcióba kezdtek a hazai sörfőzők. Az „1 Magyar Sör” kezdeményezés a kulturált fogyasztást hozná vissza a divatba – a trendekről Rásky Lászlóval, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkárával beszélgettünk.

Megszólalt az RTL távozó vezetője – átalakul a tévézés

Megszólalt az RTL távozó vezérigazgató-helyettese – átalakul a tévézés

Endrei-Kiss Judit, aki LinkedInen hosszabb bejegyzést szentelt a témának. Bejegyzésében az iparág átalakulásáról és a szervezeti változásokról is írt.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

