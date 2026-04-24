Mélyebbet üthet a kerozinhiány a Wizz Airnek, mint a Ryanairnek

A Wizz Air világ egyik legkiszolgáltatottabb légitársaságává vált a kerozinhiány hatásait nézve. A magyar vállalat üzemanyag-költségei túl nagy részét teszik ki az összes kiadásnak, illetve szűkebb profitmarzzsal is dolgoznak, mint a légitársaságok többsége – írja a CNBC.

A Morningstar elemzése szerint azok a légitársaságok vannak előnyösebb helyzetben, amelyek nagyobb profitmarzzsal dolgoznak és kevesebb a közvetlen közel-keleti kitettségük. Ezek alapján a Ryanair az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő légitársaság, ami a kerozinhiány következményeit illeti.

Békeidőben a világ kerozinkínálatának 25-35 százaléka halad át az iráni háború miatt lezárt Hormuzi-szoroson. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint Európát különösen súlyosan érinti a lezárás, a kontinens mindössze hat héten belül kifogyhat a kerozinból. A háború kitörése óta a kerozin ára megduplázódott, miközben a nyersolajé csak mintegy egyharmadával emelkedett.

Szintén probléma, hogy a repülők akár órákkal többet is repülhetnek a kerülőúton Európa és Ázsia között, eközben pedig több üzemanyagot fogyasztanak a szokásosnál. A Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG a spórolás érdekében csökkentette a transzatlanti járataik számát.