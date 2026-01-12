1p
Méretes felvásárlást jelentettek be a csomagszállítók piacán

mfor.hu

Az Express One Hungary bevásárol.

Az Osztrák Posta Csoport csomaglogisztikai szolgáltatója, az Express One Hungary Kft. megvásárolja a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amely ezzel beolvad az osztrák társaság leányvállalatába – közölte a cég.

Fotó: Express One Hungary

A tranzakcióval a Sameday valamennyi munkavállalója, ügyfélállománya és infrastruktúrája, és ezzel 1100 csomagautomatája az Express One-hoz kerül, ezzel a társaság Magyarország egyik legnagyobb csomagautomatákat és csomagpontokat működtető szolgálatójává válik – írták.

A közlés szerint a Sameday-t 2007-ben alapították, Romániában is működik azonos nevű márkával, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. A 230 munkavállalót foglalkoztató társaság többek között az eMAG csomaglogisztikáját biztosítja.

