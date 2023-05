Méretes osztalékban dúskál Szijjártó Péter felesége

Feleslegesen ért el rekordbevételt Gerendai Károlyék luxusstrandja

A költségek is jelentősen megemelkedtek a Lupa Beach Kft.-nél 2022-ben amellett, hogy Gerendai Károlyék árat emeltek, így bevételeik is magasabbak lettek, mint egy évvel korábban. A cég tavaly veszteséges lett, aminek zömét azonban a megemelkedett kamatkiadások okozták. Cikkünkből az is kiderül, mennyit kell fizetni az idén Budapest tengerpartján.