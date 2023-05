Merkely Béla legnagyobb cége nem tud hibázni

A professzor legnagyobb cége egy családi vállalkozás, a Cardio Dent Kft., fő tevékenysége az egyéb természettudományi, műszaki kutatás és fejlesztés, és ki lehet jelenteni, hogy szinte hajszálpontosan ugyanúgy muzsikált, mint az elmúlt években. 2020-ban 66,1 millió forintos, 2021-ben 66,5 milliós, míg 2022-ben 67,5 millió forintos nettó árbevételt ért el.

A nyereség ugyan kicsivel elmaradt a 2021-estől (2020-ban a cég 39,3 millió forintos profitot termelt, 2021-ben 38,3 millió forintot, tavaly pedig 37,9 milliót), de stabilan tartja magát a vállalkozás.

Igaz, korábban ment még ennél is jobban a cégnek, hiszen 2019-ban 84 milliót, 2020-ban és 2021-ben 40-40 milliót vett ki a család osztalékként, de idén úgy döntöttek, hogy az előző évek gyakorlatát megtörve nem vesznek ki pénzt belőle.

Összességében nem volt annyira rossz a tavalyi év a rektornak. Fotó: Youtube

Merkely Béla másik cége, a Merkely-Cardiosport Egészségügyi Szolgáltató Kft. tavalyi éve viszont jóval rosszabbra sikerült. A feleségével közös cég főleg saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik, és a korábbi évek menetelésével szemben tavaly a felére esett vissza a bevétele. Ugyanis 2021-ben még 137,3 millió forintos, míg 2022-ben 72,4 milliós forgalmat bonyolított le. Beszámolójukból látszódik, hogy az alaptevékenység esett vissza jelentősen, közel negyedére.

Ennek köszönhetően a nyereség is jóval szerényebb lett, a korábbi 121,6 millió forintról 38,8 millióra zsugorodott, és osztalékot sem vettek ki.

Merkely egyébként még további cégekben érdekelt, de ezek messze nem olyan sikeresek. A 2019-ben alapított 3D Guide Kft.-nek ahogy tavalyelőtt, úgy tavaly sem volt árbevétele, ám kicsivel több vesztesége igen, igaz, csak 118 ezer forint. Ahogy 2021-ben, úgy 2022-ben is azt írták kiegészítő mellékletükben, hogy a cég számára a következő év feladata, hogy olyan bevételt produkáljanak, amely lehetővé teszi a további nyereség elérését. A jelek szerint ez nemigen jön össze.

Legfiatalabb cégétől, a 2020-ban alapított Techstream Lab Kft.-től, - ami főleg üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozik -, viszont megvált. A cég 2020-ban még 5,6 milliós árbevétel mellett 8 ezer forintos elenyésző veszteséget könyvelt el, 2021-ben pedig nulla árbevétel mellett 36 ezer forintos mínuszt produkált. 2022-ben ugyan bevétele sem volt, de veszteséget sem termelt, azaz nullszaldós lett, a kardiológus tavaly év végén mégis eladta üzleti részesedését a cégben.

Egyedül a 2017-ben létrehozott Chemical Agent Invest Zrt.-nek nincs fent a 2022. évi beszámolója. A céget vagyonkezelés céljából alapította Merkely doktor, és tavaly is csak augusztusban vált elérhetővé. A vállalkozás már megalakulása óta nem muzsikál jól. 2020-ban 164 ezer forint, 2021-ben már 845 ezer forint mínuszt "tehetett zsebre".

Összességében tehát 76,7 milliós biztos nyereséggel zárta az évet a rektor, ami a járvány lecsengését követően, és az inflációs környezet kellős közepén nem rossz eredmény. Ehhez képest az ismert veszteségei igazán elenyészőek.

Merkely doktor 2020-ban, a koronavírus-járvány kirobbanása után lett országosan ismert gyakori médiaszereplései miatt. Az oltások megjelenésekor a kormány vakcinanépszerűsítő plakátkampányában is szerepelt. Akadtak ellentmondásos nyilatkozatai is, például amikor a harmadik hullám után azt mondta, hogy nem lesz negyedik, mert hazánkban magas az átoltottság. Vagy amikor az oltási protokollal ellentétben a rektor két Szputnyik után Janssennel oltatta be magát. Merkely fiatal orvosként részt vett az első hazai szívátültetésben 1992-ben, és később is fontos szerepe volt a hazai szívtranszplantációs program megvalósításában, az elmúlt években pedig a Semmelweis látványosan javította helyezését az egyik meghatározó nemzetközi egyetemi rangsorban.

Utoljára pedig akkor került a sajtó kereszttüzébe, mikor januárban Kellermayer Miklós, az általános orvosi kar dékánjának személyében kihívója akadt a rektori székért való küzdelemben.

Kellermayer komoly kampányba kezdett, amikor egyik első Facebook-videójában utalt arra, hogy a Semmelweis Egyetemen a nyers erő használata, az egyszemélyes akarat érvényesülése, valamint szorongás és megalázottság a jellemző. Bírálatában azt is megfogalmazta, „elkezdtek fontosabbá válni a látványelemek, mint a valódi minőség, évtizedes szellemi műhelyek eróziója indult el.” Ennek ellenére 2023. januárjában az öttagú szenátus Merkely Bélát szavazta meg új öt évre rektornak.