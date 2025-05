Mesterséges intelligencia és alkuszok – mit hoz a jövő?

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A beszélgetés kiemelten foglalkozik az AI-val: a konferencián elhangzott, hogy a fejlett piacokon jelenleg a biztosítási tranzakciók 80 százalékát még mindig az alkuszok kezelik, ugyanakkor a digitalizáció és az automatizáció mellett a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kap az ügyfélkapcsolatokban. Epizódunk vendége, Bara Ágnes, a Hungarikum Alkusz stratégiai és nemzetközi igazgatója megosztja velünk tapasztalatait: elmondja, hogyan hasznosítják az AI-t a gyakorlatban, és mit jelent számára a Brokerslink szervezetének azon elismerése, hogy a leginspirálóbb női vezetők közé választották.

Március 18–20. között Budapesten tartották a Brokerslink világszervezet európai konferenciáját – első ízben Magyarországon, 29 ország közel 100 szakértője részvételével. A konferencia házigazdája a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. volt, amely e rangos fórum révén „hazánkat a globális biztosítási piac térképére is felhelyezte.” Ugyanakkor a rendezvény megrendezése egyben „visszaigazolta Magyarország biztosítási piacának növekvő jelentőségét” is.

