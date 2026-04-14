Mészáros Lőrinc cégcsoportja közölte, mi várható a választások után

A jövőben is arra törekszenek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.

A hétvégén történt politikai változások kapcsán az alábbi tájékoztatást tette közzé a Mészáros Csoport.

„A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.

Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.”

Hétfőn a vállakozó érdekeltségeit kezelő holding cég, az Opus részvényei 30 százalékot estek, kedden délelőtt 5 százalékos pluszban álltak. 

Fontos szakmai szervezet ajánlott partnerséget Magyar Péteréknek

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez és szakmai együttműködést ajánlott.

Gratulált a Bankszövetség Magyar Péternek

A Magyar Bankszövetség is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelemhez. 

Így készül a rendőrség április 12-re

Vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet, a hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, nem viselhetnek fegyvert és kényszerítő eszközt. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, de kérhet rendőri intézkedést.

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

A telekommunikáció mellett szóba került az űripar és az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap is.

Milyen kockázatokra kell felkészülniük a HR vezetőknek egy bizonytalan gazdasági környezetben?

Az elmúlt évek gazdasági változásai – infláció, munkaerőpiaci átalakulás, szabályozási módosítások – egyre nagyobb kihívás elé állítják a vállalatok HR és pénzügyi vezetőit. A HR ma már nem csupán adminisztratív funkció: stratégiai szerepe van a vállalati stabilitás, a költségtervezés és a kockázatkezelés szempontjából is. Egy bizonytalan gazdasági környezetben a HR vezetőknek több olyan tényezőre is fel kell készülniük, amelyek közvetlenül hatnak a szervezet működésére.

Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Meglépik, amiről már évek óta pusmognak?

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Megtartották a közgyűlést.

Elindult a parkolás a Mol Move applikációban

2026. április 7-től a felhasználók már parkolást is indíthatnak a Mol Move mobilapplikáción keresztül. Az új funkció egy újabb lépés a Mol azon törekvésében, hogy az autósok mindennapjait egyszerűbbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tegye egyetlen, integrált platformon keresztül. A fejlesztés operációsrendszertől függően, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál.

Nyolc új Toyota-modell érkezik 2026-ban Magyarországra

Erős első negyedévről, 23 százalékos növekedésről számolt be a Toyota a magyarországi újautó-piacon: a japán márka 5109 személyautót és kisteherjárművet helyezett forgalomba 2026. első három hónapjában.

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá – közölte a cég a tőzsde honlapján.

