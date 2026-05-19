Vállalatok Energiapiac Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc cégeit megbüntették

A MEKH határozatot adott ki.

Az Economx a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleménye alapján írt arról, hogy a MEKH fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva vizsgálta az engedélyesekre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesülését. A 2024. és 2025. évi tevékenységekre kiterjedő vizsgálat során feltárt jogsértések miatt a Hivatal az érintett engedélyeseket összesen 80 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Mint írták, a hatósági ellenőrzés feltárta, hogy a villamos energia elosztói engedélyesek – az ELMŰ Hálózati Kft., az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt., az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. – számos esetben nem tartották be az igénybejelentésekre adandó tájékoztatásra, valamint az új felhasználói bekapcsolások végrehajtására vonatkozó ügyintézési határidőket. Az érintett engedélyeseket a Hivatal összesen 50 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Mészáros Lőrinc cégeit büntette meg a MEKH
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatók, valamint elosztók szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésével kapcsolatos beszámolóit a MEKH adatmegbízhatósági szempontból is rendszeresen monitorozza. A 2024. évi szolgáltatásminőséget érintő adatszolgáltatások megbízhatósági megfelelőségét a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatónál, valamint 5 földgáz és 6 villamos energia elosztói engedélyesnél vizsgálta a Hivatal. A vizsgálat feltárta, hogy a Mészáros Lőrinc cégcsoportjához tartozó OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. adatszolgáltatása vonatkozásában összesen 22 db alapadat esetében hibás adatközlés történt, ami miatt a Hivatal a szolgáltatóra 22,5 millió forint bírságot szabott ki – áll a cikkben.

A MEKH a szolgáltatásminőségi adatok elemzése során megállapította továbbá, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 2025 harmadik negyedévében alulteljesítették a telefonon érkező hibabejelentések fogadására előírt szolgáltatási követelményt, amiért a Hivatal összesen 7,5 milliós bírságot állapított meg.

 

