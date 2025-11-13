2p
Vállalatok Mészáros Lőrinc R-Kord Építőipari Kft.

Mészáros Lőrinc cégének alvállalkozói kifizetetlen számlákra panaszkodnak

mfor.hu

A felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik két cég szerint a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért. A beszállító cégek egyelőre peren kívül próbálkoznak megállapodni, Marczingós László ügyvéd szerint viszont, ha Mészárosék továbbra sem hajlandók az együttműködésre, rövid időn belül polgári perré alakulhat át az egyezkedés.

A cégek ügyvédje szerint valótlan tartalmú szerződések alapján kifizették a felcsúti vállalatot, amelyből a tulajdonosok osztalékként kivették a pénzt ahelyett, hogy a munkákat elvégző beszállítók számláit egyenlítették volna ki – írja a 24.hu.

Mészáros Lőrinc nem tűrné el az alvállalkozók életének megkeserítését
Fotó: Youtube

Mészáros Lőrinc az Indexnek adott hétfői interjújában azt állította, hogy vállalatai mindig tisztességesen jártak el az alvállalkozóikkal szemben, és szerinte a kifizetetlen számlákról szóló híradások csak az ellene irányuló politikai támadások részeként jelenhettek meg. Bár a felcsúti milliárdos azt is mondta, ő maga „soha nem tűrné el”, hogy ilyen módon keserítsék meg az alvállalkozók életét, a 24.hu információi szerint jelenleg is több cég küzd azért, hogy egy Mészáros-érdekeltség elismerje és kiegyenlítse az évek óta kifizetetlen követeléseit.

Az alvállalkozók arra panaszkodnak, hogy részletes szerződések helyett sokszor kénytelenek voltak megelégedni azzal, hogy a Mészáros-cég szóban megalkudott velük a munkáról, és csak később rögzítették a megállapodások tartalmát – emeli ki a 444.

Szabó-Molnár Csilla

