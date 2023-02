Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik életre hívta a Magyar Biztosítóholdingot

Január utolsó hetében új céget jegyeztek be Felcsúton: a Magyar Biztosítóholding Zrt-t, amely közvetlen tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. Utóbbi vállalat a falu gázszerelőjéből lett milliárdos 49 és üzlettársa 51 százalékos tulajdonában van - olvastuk a telex.hu-n.

Mészáros Lőrinc itt is erős bástyákat akar kiépíteni. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Nyilvánvalóan a szintén Mészáros-érdekeltségű Magyar Bankholding a minta az 5 millió forintos alaptőkéjű új holdingnál. A portál azért is említi a Magyar Bankholdingot, mert ott is az lett, hogy "az állam és a jobboldalhoz közeli üzletemberek bankjai elkezdtek együttműködni, és szívesen összetolják az érdekeltségeiket, hogy így előbb a hazai, később a nemzetközi piac felé is kacsintgathassanak."

Itt ugyanakkor a lap megemlíti: hiába fogják össze a NER-hez tartozó biztosítási piaci szereplőket (a Magyar Posta biztosítói, a Waberer’s, a CIG, illetve az egyelőre csak kisebbségi pakettel birtokolt Union és Aegon), akkor sem lesz kimagasló az új holding részesedése. Ugyanakkor a piacon az is hírlik, hogy az állam vagy ez a magánkör további nagy dobásra készül - tette hozzá.

Állítólag maga Mészáros Lőrinc sem szeretne lemaradni, azt, hogy a horvát turisztikai ipar luxusrészébe befektetne, nemrég maga jelentette be, ám azt, hogy a Magyar Bankholding vagy főleg a Magyar Biztosítóholding mikor indulhat el a térség országai felé, nehezebb megítélni. Ennek ellenére állítólag van ilyen terv, és sokkal nagyobb esélyt adnánk annak, hogy ezt egy regionálisan is aktív szereplő megvásárlásával teszi, mint hogy a nulláról építkezne külföldi piacokon - spekulált a portál.