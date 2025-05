Mészáros Lőrinc megint a nemzetközi piac meghódításával próbálkozik

Megint valami nagy dobásra készülhet külföldön Mészáros Lőrinc, legalábbis erre lehet következtetni abból, ahogy elnevezte a legújabb cégét. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint április 28-án jegyezték be a Talentis International Infrastructure Investments Kft.-t. Vélhetően nem véletlenül adott angol nevet új vállalkozásának az idegen nyelven amúgy nem beszélő felcsúti milliárdos, ami magyarul annyit tesz: Talentis Nemzetközi Infrastrukturális Beruházások Kft. A cégnek a Talentis Group Zrt. a tulajdonosa, ez a társaság pedig Mészáros Lőrinc érdekeltsége. Az elnevezésen kívül az is a külföldi célokra utal, hogy a cég jegyzett tőkéjét euróban adták meg.

Hogy pontosan hol, mikor és milyen nemzetközi infrastrukturális beruházásokra készülnek, azt egyelőre nem lehet tudni. Főtevékenységnek is csak a vagyonkezelés van megadva. A vonatkozó kérdéseinket mindenesetre elküldtük a Talentis Group Zrt.-nek, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Mészáros Lőrincnek nemzetközi tervei is vannak

Ezek beérkezéséig csak találgatni tudunk. A Talentis International Infrastructure Investments Kft. ügyvezetője Németh Tamás lett, aki egyben az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is. Ez a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság nyerte el a magyar államtól 35 évre a hazai autópálya-hálózat üzemeltetésének és bővítésének koncessziós jogát. Arról ugyanakkor eddig nem volt semmilyen hír, hogy Mészáros Lőrinc cégbirodalma esetleg külföldön építene autópályát.

Németh Tamás ugyanakkor a Talentis International Construction Investments Kft. ügyvezetője is. Ez a vállalkozás vette meg korábban a boszniai Lukavac cementgyárat. A bosnyák cementgyártó az építőiparhoz szorosan kötődik, és a régióban kiváló piaci pozícióval rendelkezik. A vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Vijenac mészkőbányában, amely más üzemeknek és építőipari vállalatoknak is szállít adalékanyagot. A betonüzemek Szarajevóban és Banja Lukában találhatók.

A Talentis csoportnak a mostani lett a harmadik nemzetközi vállalkozása. Az első a már említett Talentis International Construction Investments Kft. volt 2023 augusztusában. Mivel azonban a felcsúti milliárdos Magyarország egyik legnagyobb földbirtokosa is, ezért vélelmezhető volt, hogy nem elégszik meg csupán a nemzetközi építőiparral, hanem az agráriumban is külföldi hódítást tervezhet. Így is lett, tavaly májusban született meg a Talentis International Agriculture Investments Kft. Közös a három cégben, hogy központjuk a Váci utca 38. szám alatt található, ami a Mészáros-birodalom egyik fellegvára. Így már összességében mezőgazdasági, építőipari és infrastrukturális vonalon is a nemzetközi piac meghódítására készülhet Mészáros Lőrinc.

Mondjuk a legutóbbi hírek pont ennek az ellenkezőjéről szóltak. Április 23-i tőzsdei hír volt, hogy a Mészáros és Mészáros Zrt. leánycégét, a horvátországi Mészáros Hrvatska d.o.o.-t törölték a horvátországi cégjegyzékből, amelyet 2021-ben alapították. Feladata elsősorban a horvátországi üzleti lehetőségek feltérképezése volt. Egy ideig látványos is volt Mészáros Lőrinc és cégeinek a horvátországi nyomulása: még 2016-ban megszerezték a csődközelbe került Eszék focicsapatát, majd megvették Horvátország legnagyobb almatermelő cégét, a Rabo komplexumot, végül tavaly Isztria egyik ikonikus luxusszállodája, az Opatija legszebb partszakaszán álló Hotel Miramar is a felcsúti birodalom része lett.