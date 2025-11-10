Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

2p
Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Politikáról, gazdaságról, Hatvanpusztáról, a különadókról és Magyar Péterről is beszélt Mészáros Lőrinc az Indexnek. A felcsúti vállalkozó elmondta: „egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, és a kettő kapcsolatban áll egymással. A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről.” A tavaszi választás kimenetelétől nem tart. Magyar Péterről ezt mondta: „Az elmúlt években több választást is láttunk, és az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek. Hogy Magyar Péter emleget engem? Őszintén szólva nem követem a munkásságát, nem foglalkozom vele”.

Az esetleges kormányváltásról így nyilatkozott: „A Mészáros Csoport egy erős, sok lábon álló vállalatcsoport, ami minden fontos ágazatban jelen van. Nem gondolkozom azon, hogy „mi lesz, ha”. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk.” 

Hatvanpuszta is szóba került, amelyről azt mondta: „Ez egy területrész a környékünkön, de én nem foglalkozom vele. Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott.” 

Arról, hogy mi lesz, ha kevesebb hazai megrendelése lesz, azt mondta, ha a belső piac szűkül, külföldön kell megjelennünk, bár ez nem könnyű. A magyar közbeszerzési eljárásokat sok kritika éri, pedig ezek nagyon szigorúak, ugyanakkor nyíltak. Ezzel szemben a környező országokban egy külső vállalatnak sokkal nehezebb érvényesülni – magyarázta Mészáros Lőrinc.

A vállalkozó tagadta, hogy Lázár János nyomására menesztette volna Sárváry Istvánt a V-Híd éléről. Beszélt emellett arról is, hogy az elmúlt években Európa nagyon komoly versenyhátrányba került – így Magyarország is – az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, és amikor látta, hogy a gazdaság lassul, a kritikus ágazatokban korlátozta a hitelfelvételt, ennek köszönhetően a Mészáros Csoport ütésállóvá vált. 

A különadók az ő cégeit is súlyosan érintették, de tulajdonosként azt mondja ha ezzel a magyar államháztartás helyzete javul, akkor vállalja a terheket. 

