Mészáros Lőrinc újabb többmilliárdos osztalékkivételére derült fény

Miközben egy sor hazai cég a nehéz körülmények miatt veszteséges tavalyi működésről számol be a napokban, Mészáros Lőrinc cégei parádéznak. Most éppen a felerészben a 660 milliárd forintos vagyonával leggazdagabb magyar, felerészben pedig egy szekszárdi illetőségű szakmai üdvöske, Keszthelyi Erik tulajdonában lévő Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-ről derült ki, hogy milyen jó évet hagyott maga mögött.

Értékesítésének a 9,4 milliárd forintot közelítő 2022. évi nettó árbevétele csaknem 28 százalékkal haladta meg a 2021-est, ami szinte a duplája a 14,5 százalékos tavalyi átlagos inflációnak. A forgalom túlnyomórészt belföldi biztosítóktól befolyt jutalék bevételből állt – derül ki az éves beszámoló kiegészítő mellékletéből.

Üzleti tevékenységének az eredménye pedig a forgalomnál is jobban, majdnem 40 százalékkal, 6,2 milliárd forint közelébe rakétázott. Annak ellenére, hogy a Hungarikum anyagi jellegű ráfordításai – a szinte valamennyi céget jellemző tendenciába tökéletesen illeszkedve – is kilőttek, azok a 27,5 százalékos emelkedést követően viszont „csak” 2,4 milliárd alatt maradtak, míg a személyi jellegű ráfordításai még ha minimális mértékben is, de a tavalyelőttinél alacsonyabbak lettek, elmaradva az 1,2 milliárdtól.

Ebből csaknem 1 milliárd volt bérköltség, ami a 99 fős éves átlagos statisztikai létszámra vetítve havi 830 ezer forintos bruttó fizetésnek felel meg.

Ennél jóval többet kapott a vezérigazgatói teendők ellátásáért Keszthelyi Erik, ő 2022-ben 45 millió forintot vihetett haza, azaz havonta több mint 3,7 milliót.

Igazán a pénzügyi műveletein kaszált jóval nagyobbat 2022-ben a Hungarikum, mint 2021-ben. Közel egy milliárd forintot, miközben tavalyelőtt még szinte alig szerepel ezen a soron plusz, mindössze 42 ezer forint.

A mindezek következtében összejött 7,1 milliárd forintos – a 2021-est 60 százalékkal meghaladó – eredményből a közel félmilliárdos adó levonása után is maradt 6,65 milliárdnyi tiszta profit. Amelyből összesen 4,7 milliárddal honorálta magát a két tulajdonos, Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik tehát fejenként 2,35 milliárddal gazdagodott. Nagy ugrás ez a tavalyelőtti évhez képest, amikor egyetlen fillér osztalékot sem vettek fel, hallgatva a Magyar Nemzeti Bank tanácsára.

Megtehették, a cég saját tőkéje ugyanis a múlt év végén 11,75 milliárdra rúgott – szinte hajszálra ugyanannyira, mint egy évvel korábban –, miközben a kötelezettségei 10 milliárd alatt maradtak, ezek nagyjából fele-fele rövid, illetve hosszú lejáratú. A Hungarikum két hitellel is tartozik az MBH Bank Zrt.-nek, ezek egy éven túl lejáró része 2022 végén 4,85 milliárd forint volt, míg az éven belüli 3,1 milliárd.

A Hungarikum 2022 végén már több mint egy tucatnyi leányvállalattal rendelkezett. Közülük a legnevesebb a Budapesti Értéktőzsdén szereplő CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., amelyben meglévő részesedését tavaly az alkuszcég 58 százalék fölé növelte.

