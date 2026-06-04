Mészáros Lőrincnek megtermelte az első százmillióját a budai fogászata

Megkereste az első százmillióját Mészáros Lőrinc a Fulldent Kft. tulajdonosaként is - derül ki a cég 2025-ös beszámolójából. A felcsúti mindenes a bankrendszeren, a mezőgazdaságon, az építőiparon, az energiapiacon és a turizmuson kívül a magánegészségügyben is évek óta próbálkozik, és egyre nagyobb sikerrel.

Kicsit azért még idegen test a Mészáros-cégbirodalomban a Fulldent Kft. Lapunk írta meg elsőként 2024 januárban, hogy exkluzív budai fogászati központtal bővült a felcsúti üzletember céghálózata, egészen pontosan a FullDent klinikáról volt szó a főváros legelitebb kerületében, a XII. kerületben található Királyhágó utcában. A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő VM Medical Zrt. 2023. december 18-án lett a FullDent Kft. kisebbségi tulajdonosa, a többségi Majorosi Zoltán fogorvos.

Már új helyszínen várják a pácienseket

Fotó: Vég Márton

A fogászatnak anyagilag eleinte nem tett jót, hogy beszállt a leggazdagabb magyar: a 2023-as közel 400 millió forintos bevétel 355,7 millióra esett, a profit pedig 38,2 millió forintról 10,4 millióra. Ennek ellenére jelentős osztalékot szavaztak meg: 68,2 millió forintot, vagyis az eredménytartalékból is kiemeltek 57 milliót. Ez még csak a kezdet volt, hiszen terjeszkedni kezdtek: egy XII. kerületi palotában nyitottak új rendelőt.

A 2025-ös beszámoló viszont már sokkal szebb számokat tartalmaz: az árbevétel 565,6 millió forintra ugrott, ami rekordnak számít a cég történetében, míg a profit 120,7 millió forintra növekedett, ami szintén rekord.

A taggyűlés a jelen határozatával a beszámoló szerinti adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére mindösszesen 173 228 876 HUF, azaz százhetvenhárom millió kettőszázhuszonnyolcezernyolcszázhetvenhat magyar forint összegű osztalék osztalék kifizetéséről határoz

- olvasható a Fulldent Kft. taggyűlési határozatában. Tehát a 120 millió forintos nyereséget megint megtoldották egy kicsivel, így 173,2 millió forint osztalékot kapnak ki a fogászati cégből. Ebből 106 millió jut Mészáros Lőrinc VM Medical Zrt. nevű cégének, a maradék pedig Majorosi Zoltánnak. Tehát arról egyelőre nincs szó, hogy Mészáros Lőrinc letarolta volna a fogászati piacot, de azért eddig lépésről lépésre haladt. Van hova fejlődni, hiszen bőven vannak olyan fogászati társaságok az országban, amelyeknek a forgalma meghaladja az egymilliárd forintot is.

Idén már új helyszínen dolgozhatnak a fogászok. Szintén lapunk írta meg, hogy nem verték nagydobra, de valamikor március környékén megnyílt a Fulldent Clinic új budai fogászati központja. A 24.hu írta meg tavaly márciusban, hogy a főváros XII. kerületében, a Zsámbéki utcában egy patinás villa teljes átalakítása kezdődött meg, s azt is, hogy a tervek szerint tavaly augusztusra be is fejeződött volna az építkezés, és megnyílhat Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea új fogorvosi rendelője.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik Országos bővülésben a Fájdalom Ambulancia.

A Stromfeld Aurél út sarkán álló ingatlan 2024. májusban került a VM Medical Property Invest Zrt. tulajdonába, amely Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea ügyvezetése alatt áll, a társaság többségi tulajdonosa pedig a házaspár érdekeltségében álló, hasonló nevű VM Medical Zrt. A Németvölgy városrészben fekvő épületet teljesen visszabontották, csak a főfalak maradtak meg. Többször is megnéztük az építkezést: vadiúj minden a tetőcseréptől az ablakokig, a szigeteléstől a parkolóig. A kivitelezésbe annak ellenére lett egy kis csúszás, hogy a munkával a szintén Mészáros-család érdekeltségébe tartozó Euro Generál Zrt.-t bízták meg.