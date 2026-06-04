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Vállalatok Céges beszámolók Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrincnek megtermelte az első százmillióját a budai fogászata

Vég Márton
Vég Márton

Rekord árbevételt és rekord nyereséget ért el a Fulldent Kft., amiből a felcsúti milliárdos ki is vette az osztalékot.

Megkereste az első százmillióját Mészáros Lőrinc a Fulldent Kft. tulajdonosaként is - derül ki a cég 2025-ös beszámolójából. A felcsúti mindenes a bankrendszeren, a mezőgazdaságon, az építőiparon, az energiapiacon és a turizmuson kívül a magánegészségügyben is évek óta próbálkozik, és egyre nagyobb sikerrel. 

Kicsit azért még idegen test a Mészáros-cégbirodalomban a Fulldent Kft. Lapunk írta meg elsőként 2024 januárban, hogy exkluzív budai fogászati központtal bővült a felcsúti üzletember céghálózata, egészen pontosan a FullDent klinikáról volt szó a főváros legelitebb kerületében, a XII. kerületben található Királyhágó utcában. A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő VM Medical Zrt. 2023. december 18-án lett a FullDent Kft. kisebbségi tulajdonosa, a többségi Majorosi Zoltán fogorvos.

Már új helyszínen várják a pácienseket
Már új helyszínen várják a pácienseket
Fotó: Vég Márton

A fogászatnak anyagilag eleinte nem tett jót, hogy beszállt a leggazdagabb magyar: a 2023-as közel 400 millió forintos bevétel 355,7 millióra esett, a profit pedig 38,2 millió forintról 10,4 millióra. Ennek ellenére jelentős osztalékot szavaztak meg: 68,2 millió forintot, vagyis az eredménytartalékból is kiemeltek 57 milliót. Ez még csak a kezdet volt, hiszen terjeszkedni kezdtek: egy XII. kerületi palotában nyitottak új rendelőt.

A 2025-ös beszámoló viszont már sokkal szebb számokat tartalmaz: az árbevétel 565,6 millió forintra ugrott, ami rekordnak számít a cég történetében, míg a profit 120,7 millió forintra növekedett, ami szintén rekord. 

A taggyűlés a jelen határozatával a beszámoló szerinti adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére mindösszesen 173 228 876 HUF, azaz százhetvenhárom millió kettőszázhuszonnyolcezernyolcszázhetvenhat magyar forint összegű osztalék osztalék kifizetéséről határoz

- olvasható a Fulldent Kft. taggyűlési határozatában. Tehát a 120 millió forintos nyereséget megint megtoldották egy kicsivel, így 173,2 millió forint osztalékot kapnak ki a fogászati cégből. Ebből 106 millió jut Mészáros Lőrinc VM Medical Zrt. nevű cégének, a maradék pedig Majorosi Zoltánnak. Tehát arról egyelőre nincs szó, hogy Mészáros Lőrinc letarolta volna a fogászati piacot, de azért eddig lépésről lépésre haladt. Van hova fejlődni, hiszen bőven vannak olyan fogászati társaságok az országban, amelyeknek a forgalma meghaladja az egymilliárd forintot is.

Idén már új helyszínen dolgozhatnak a fogászok. Szintén lapunk írta meg, hogy nem verték nagydobra, de valamikor március környékén megnyílt a Fulldent Clinic új budai fogászati központja. A 24.hu írta meg tavaly márciusban, hogy a főváros XII. kerületében, a Zsámbéki utcában egy patinás villa teljes átalakítása kezdődött meg, s azt is, hogy a tervek szerint tavaly augusztusra be is fejeződött volna az építkezés, és megnyílhat Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea új fogorvosi rendelője.

A Stromfeld Aurél út sarkán álló ingatlan 2024. májusban került a VM Medical Property Invest Zrt. tulajdonába, amely Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea ügyvezetése alatt áll, a társaság többségi tulajdonosa pedig a házaspár érdekeltségében álló, hasonló nevű VM Medical Zrt. A Németvölgy városrészben fekvő épületet teljesen visszabontották, csak a főfalak maradtak meg. Többször is megnéztük az építkezést: vadiúj minden a tetőcseréptől az ablakokig, a szigeteléstől a parkolóig. A kivitelezésbe annak ellenére lett egy kis csúszás, hogy a munkával a szintén Mészáros-család érdekeltségébe tartozó Euro Generál Zrt.-t bízták meg.

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