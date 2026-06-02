Mi legyen a közmédia sorsa? Társadalmi egyeztetésre viszik a kérdést

Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el minisztériumba, és akivel egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor.

Tarr Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték munkát.