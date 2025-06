Miami Beach-i luxuslakások árának többszörösét kasszírozta be tavaly Balásy Gyula

Az állami propaganda legyártásában és az állami rendezvények szervezésében – Rogán Antaléknak köszönhetően – lényegében monopolhelyzetbe került Balásy Gyula ismét pazar évet zárt, akiről nemrég derült ki, hogy óceánra néző luxuslakásokat vett Miami Beach-en.

Balásy 2018 óta kaszál óriásit az állami megbízásokon, a 100 leggazdagabb magyar listáján már 79 milliárdosra becsülték a vagyonát, ezzel a 34. leggazdagabb magyar volt.

A propagandagyártás továbbra is kiváló üzlet. Balásynak két cégét emelte a piac fölé a kormány: a Lounge Designt és a New Land Mediát. Előbbi teljes árbevétele 25 százalékkal nőtt (20,9 milliárdról 26,2 milliárdra), a Lounge Design adózott eredménye 4 milliárdról 4,2 milliárdra nőtt. Balásy innen 4 milliárd forint osztalékot vett fel – írja a 444.

Ezen kívül még számos cégben fölözött le hatalmas profikat

Fotó: Youtube

A New Land Media árbevétele is nőtt (78,4 milliárdról 84,8 milliárdra), és bár az adózott eredmény csökkent bő 500 millió forinttal, így is 9 milliárd. Innen Balázsy 5 milliárdos osztalékot vett fel.

Vagyis csak ebből a két, a kormányzati kommunikációt kiszolgáló cégből 54 milliárdos osztalékot vett ki eddig.

A lap hozzáteszi: Balásy cégei egyébként a Transparency idén márciusi listája szerint 2021-2023 között összesen 336 milliárdnyi tendert nyertek el, de azóta is dübörög a szekér, például a szuverenitásvédelminek nevezett hivatal is csaknem 1,3 milliárdot költött el náluk kommunikációs célokra Hadházy Ákos tavaly őszi bejegyzése szerint.

Kapcsolódó cikk Floridában vásárolt luxuslakásokat az állami propagandán kaszáló Balásy Gyula A kisebbik 135 négyzetméteres.

Balásy az állami rendezvényszervezésen is nagyot kaszál a lap szerint:

Itt a zászlóshajó a Lounge Event: 85 milliárdról 93,8 milliárdra nőtt a cég árbevétele, ebből az adózott eredmény 9,4 milliárd. Ebből Balásy 9 milliárdos osztalékot vett ki.

Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy Gyula, de még számtalan cégből vett ki hatalmas nyereségeket.