Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke a Telexet arról tájékoztatta, hogy a szakszervezet megalakítását kedden már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének.

A MASZSZ közösségi oldalán jelezte: a szakszervezet megalakítása nem oldja meg automatikusan a problémákat, de

ez a dolgozók egyedüli esélye arra, hogy méltó munkakörülményeket vívjanak ki maguknak.

A VDSZ korábban a Samsung SDI Zrt.-nél eredménytelenül próbált létrehozni érdekképviseletet, Székely Tamás szerint kirúgták vagy megfélemlítették azokat, akik ezt támogatták. A szakszervezeti vezető szerint a cég célja az volt, hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ami jelentős versenyelőnyt eredményez a többi akkumulátorgyárral szemben.

A VDSZ elnöke is felszólalt a Nem vagyunk feláldozhatók címmel, a Külügyminisztérium elé szervezett tüntetésen, amelynek szervezői arra emlékeztettek, hogy évekig azt hitték, tudják, miként szennyezik a környezetet Gödön és a többi akkumulátoripari létesítménynél, de kiderült, hogy a valóság rosszabb, amivel a kormány tisztában volt, mégsem tett érdemben semmit.

A MASZSZ Gödön kedden szórólapokon tájékoztatta a Samsung dolgozóit arról, hogy segélyvonalat és petíciót indított. Zlati Róbert elnök közölte: széles körű társadalmi összefogással akarják elérni a majdani kormánynál, hogy a Samsunghoz hasonló jogsértő cégek 5 évig ne kapjanak állami támogatást.