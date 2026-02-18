2p

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

mfor.hu

A Samsung SDI gödi gyárában szakszervezeti alapszervezet alakult, néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akcióba lépett a városban, segélyvonalat hozott létre a dolgozók támogatására – írja a 24.hu.

Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke a Telexet arról tájékoztatta, hogy a szakszervezet megalakítását kedden már be is jelentették a dél-koreai vállalat vezetésének.

A MASZSZ közösségi oldalán jelezte: a szakszervezet megalakítása nem oldja meg automatikusan a problémákat, de

ez a dolgozók egyedüli esélye arra, hogy méltó munkakörülményeket vívjanak ki maguknak.

A VDSZ korábban a Samsung SDI Zrt.-nél eredménytelenül próbált létrehozni érdekképviseletet, Székely Tamás szerint kirúgták vagy megfélemlítették azokat, akik ezt támogatták. A szakszervezeti vezető szerint a cég célja az volt, hogy ne derüljenek ki a hiányosságok, ami jelentős versenyelőnyt eredményez a többi akkumulátorgyárral szemben.

A VDSZ elnöke is felszólalt a Nem vagyunk feláldozhatók címmel, a Külügyminisztérium elé szervezett tüntetésen, amelynek szervezői arra emlékeztettek, hogy évekig azt hitték, tudják, miként szennyezik a környezetet Gödön és a többi akkumulátoripari létesítménynél, de kiderült, hogy a valóság rosszabb, amivel a kormány tisztában volt, mégsem tett érdemben semmit.

A MASZSZ Gödön kedden szórólapokon tájékoztatta a Samsung dolgozóit arról, hogy segélyvonalat és petíciót indított. Zlati Róbert elnök közölte: széles körű társadalmi összefogással akarják elérni a majdani kormánynál, hogy a Samsunghoz hasonló jogsértő cégek 5 évig ne kapjanak állami támogatást.

A stressz a mindennapok szerves része. A folyamatos készenlét, a szoros határidők és a döntéshozatali kényszer azonban olyan láthatatlan biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a teljesítőképességre is. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszhat a stresszhormonként emlegetett kortizol egyensúly felborulása is.

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 5 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. A fizikai dolgozók 21 százaléka részesült 10 százalék feletti béremelésben, miközben 36 százalékuknak nem változott a bére az előző hónaphoz képest.

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Jelentős átalakításról döntött a Masterplast szigetelőanyag-gyártási portfóliójának áttekintése után a cég igazgatótanácsa, így a stabilabb eredményességet és megtérülést biztosító technológiák és telephelyek kerülnek előtérbe. Fejlesztik az EPS és az üveggyapot gyártását, lemondanak a kőzetgyapot gyártásáról – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Az erről szóló tájékoztatást még kedden elküldték a Samsungnak.

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

Lezárult a felvásárlás.

Óriási robbanás a gödi gyárban – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Egy 2018-as robbanást mutatott be a Tisza Párt elnöke. 

Lehangoló évkezdés a magyar cégvilágban

Három éve folyamatosan csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. A jelenség túlmutat egy-egy gazdasági cikluson vagy válságon: tartósan átalakult a vállalkozói döntések logikája. A válasz nem egyetlen okban keresendő, hanem a bizonytalanság, a kivárás és a döntési kockázatok egymást erősítő hatásában.

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek

Leszálló ágba került a fenntarthatóság kérdése a politikai narratívák szintjén, de ez még jót is tehet a vállalkozásoknak. Letisztult ugyanis a kép, a cégek könnyebben eligazodhatnak a nagy ESG-katyvaszban – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Ács Barnabás. A fenntarthatósági szakértő hozzátette: a Z és az Alfa generáció megváltozó igényei miatt az egész témakör munkaerőpiaci kihívássá válik és a jövő tehetségeinek megtalálásában is döntő tényező lesz.

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

