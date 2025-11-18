3p

Milliárdokat költenek a magyar családok gyerekjátékokra

mfor.hu

Egy átlagos kisgyerekes családnak 88 ezer forintba kerül a karácsony. 

A Regio Játék friss országos kutatása szerint a magyar kisgyermekes családok idén átlagosan 88 000 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, a vásárlások több mint fele már online zajlik, miközben a legnépszerűbb ajándékok továbbra is a játékok, köztük a társasok, a fejlesztő játékok és a LEGO.

A kutatás a Regio Játék saját értékesítési adatain, valamint a 2025. november 10-14. között végzett online felmérésén alapulnak, amelyben 1919 magyar, 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő vett részt. A kutatás nem reprezentatív a teljes magyar lakosságra nézve, ugyanakkor alkalmas a kisgyermekes családok véleményének és vásárlási szokásainak feltérképezésére. A tájékoztatás szerint a kutatásban résztvevő szülők fele 10-20 ezer forint közötti összeget költ egy gyermek karácsonyi ajándékaira, további egynegyedük 20-30 ezer forinttal tervez. A családok 15 százaléka lépi át a gyerekenkénti 30 000 forintos keretet, míg minden tizedik szülő 10 000 forint alatt próbálja megoldani az ajándékozást – írták.

A közleményben kiemelték: adataik jól mutatják, hogy az éves forgalom mennyire a karácsonyi időszakra koncentrálódik. Gyaraki Dávid, a Regio Játék ügyvezető-helyettese a közleményben kifejtette, Black Fridaytől karácsonyig az átlagos online kosárértékünk 19 000 forintra nőhet, ami 4 százalékkal magasabb a tavalyinál, míg az áruházakban egy vásárlás átlagosan 13 500 forintot érhet el, 5 százalékos növekedéssel.

A karácsonyi szezon erejét jól mutatja, hogy decemberben nagyjából ötször akkora forgalmat érünk el, mint egy átlagos hónapban, éves árbevételünk akár 45 százaléka is erre az időszakra esik – tette hozzá.

Az ajándéktípusokat tekintve szinte minden szülő tesz játékot a fa alá, a családok 70 százaléka könyvet is vásárol, és nagyjából minden második ajándékcsomagba kerül ruha. Élményajándékot – például mozi-, cirkusz- vagy színházjegyet – körülbelül minden ötödik család választ, főként a 11-14 éves korosztály számára. A szülők többsége társasjátékot választ gyermekének, és minden második családban megjelenik valamilyen készségfejlesztő játék is, melyek az egy év alatti és az 1-3 éves korosztályban dominálnak. A 7-10 éveseknél már a LEGO-készletek és a kreatív szettek kerülnek előtérbe, míg a 11-14 éveseknél erősödik a tudományos és elektronikus készletek iránti érdeklődés – mutattak rá a közleményben.

(MTI)

