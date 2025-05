Milliárdos átcsoportosítás a villanyautós támogatásoknál

Közölte azt is, hogy már több mint 5700 vállalkozással kötöttek szerződést, de továbbra is érdemes pályázni, mert van még fel nem használt forrás. Ismertette: a fővárosi cégeknek szánt keret lassabban fogy, így a pénz oda kerül, ahol nagyobb az érdeklődés az autóflották zöldítésére: 1,5 milliárd forintot a vidéki vállalkozások számára csoportosítanak át. Járművenként akár 4 millió, pályázónként akár 64 millió forint támogatást ad a kormány, ezzel egyszerre segítve a környezet megóvását és a gazdaság fejlesztését.

A fővárosi cégektől 1,5 milliárd forintot csoportosítottak át az E-autó pályázat keretében, ennyivel több jut a vidéki vállalkozásoknak – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.

