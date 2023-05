Milliárdos osztalék után vaskos veszteség a kínai vakcinát beszerző cégnél

Rendkívüli megoldást talált néhány évvel ezelőtt a kormány a kínai Sinopharm nevű, koronavírus elleni vakcinák beszerzésére. Magyarország ugyanis annak érdekében, hogy minél gyorsabban hozzájusson az oltóanyaghoz, ezáltal minél hamarabb minél nagyobb legyen az átoltottság, a nyugati vakcinák mellett a keletieket sem vetette meg. Hiába övezték azokat aggályok, az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm is a magyar "vakcina-palettára" került. Utóbbit azonban nem közvetlenül vásárolta meg hazánk, hiszen a kormány az ügyletbe beiktatott egy közvetítőcéget, a Danubia Pharma Kft.-t, melynek egyedüli tulajdonosa a Syntonite Med Zrt. volt.

Azóta gyökeres változások történtek a cégekkel: a járvány lecsengésével, a vakcinabeszerzések lebonyolítása után láthatóan már nem volt szükség a Danubia Pharma Kft.-re, így az beolvadt az anyacégébe, a Syntonite Medbe, mely a mai napig működik - ellentétben a lélegeztetőgépek beszerzésében érintett cégek egy részével (Fourcardinal Kft. és SRF Silk Road Fund Kft.).

A társaság idén is a május 31-i határidő előtt adta le éves beszámolóját, mely a pénzügyek terén is jelentős fordulatról árulkodik. Az eddigi milliárdos osztalékok helyett ugyanis vaskos veszteséget kellett elkönyvelnie a tulajdonosoknak - akikről később még ejtünk néhány szót.

A most leadott dokumentumok szerint tavaly már érdemi tevékenységet végzett a Syntonite Med, erre következtethetünk abból, hogy az előző évi nulla forint után tavaly már majd' 146 millió forintos árbevételre tett szert. Hogy ez pontosan milyen tevékenység eredménye, az nem derül ki, csupán annyi tudható, hogy ez az összeg belföldi értékesítésből származik. A főtevékenység (gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme) mellett ugyanis több más tevékenységi kört is regisztráltak, mint például az egyéb élelmiszer nagykereskedelmét, a csomagküldő, internetes kiskereskedelmet, vagy épp számviteli, könyvvizsgálói, műszaki kutatást, fejlesztést.

Ám, mivel jelentős összeget tett ki az elábé, vagyis az eladott áruk beszerzési értéke, joggal feltételezhetjük, hogy kereskedelmi tevékenység eredménye az árbevétel. Ezen a soron egyébként 139 millió forintot könyveltek el - hogy ez még a kínai vakcinákkal kapcsolatos tétel lehet-e, annak feltételezéséhez kevés információ áll rendelkezésre. Az elábé-val együtt anyagjellegű ráfordításként 296,3 millió forintot számoltak el, ami mellé társult még 104,8 millió forintos személyi jellegű ráfordítás is. Ez egyébként jelentős mértékben emelkedett egy év alatt, 2021-ben ugyanis még csak 36,5 milliót könyveltek el ilyen címen.

Sokat kerestek az érintettek a kínai vakcinákon. Fotó: Depositphoto

A személyi jellegű kiadások megugrása nem meglepő, hiszen az átlagos foglalkoztatotti létszám kettőről 5 főre emelkedett tavaly. A bérköltségből az is kiszámítható, hogy

az átlagos bruttó bér tavaly a Syntonite Mednél 1,55 millió forint volt az előző évi 1,31 millió után.

Mivel a költségek bőven meghaladták a bevételeket, már üzemi szinten is jelentős veszteséget kellett elkönyvelnie a cégnek: 259,2 millió forintot az előző évi 48 milliós veszteség után. Ezen azonban szépíteni tudott a pénzügyi műveleteken elért pozitív eredmény. A kapott kamatoknak, valamint az árfolyamnyereségnek köszönhetően ugyanis majdnem 92 millió forintot nyertek. Így az adófizetési kötelezettség elszámolása után

a 2021-es 43,6 millió után 2022-ben már 167,9 milliós veszteséget könyveltek el a Syntonite Med tulajdonosai.

Ennek ellenére a tavalyi évben mégsem lehetett sok okuk a panaszra, hiszen a Danubia Pharma beolvasztása után az annak eredménytartalékán felhalmozott több mint 5,7 milliárd forint is a cég könyvébe került. Még a 2021-es beszámoló elkészítésekor úgy döntöttek a tulajok, hogy ezt szinte teljes egészében, 5 milliárd forint erejéig osztalékként kifizetik maguknak. A kiutalás pedig pont a tavalyi évben történt meg. Így maradt ugyan még 701 millió forint az eredménytartalékban, ám ekkora veszteségek megismétlődése esetén lemondhatnak a jövőben a busás osztalékokról.

Említésre méltó még egyébként, hogy tavaly szépen törlesztette a cég a tartozásait is, hiszen a 2021-es 694,6 millió forintos kötelezettségét 26,6 milliósra faragta.

És ha már ismét említésre került a Syntonite Med tulajdonosi köre, az a járvány lecsengésével drasztikusan átalakult 2021 októberében. Eleinte - mint azt lapunk akkoriban kiderítette - a lélegeztetőgép-bizniszben érdekelt személyig vezettek a tulajdonosi szálak, vagyis Szeverényi Márk gyógyszerkereskedőig, aki Szabó László sógora. Szabót korábban Szijjártó Péter helyetteseként jegyezték, ma pedig a NER médiaholdingjának vezérigazgatója. Szeverényi helyett ma már két magántőkealap osztozik a társaságon 50-50 százalékos arányban:

a Fidenza Magántőkealap

és a Grado Magántőkealap.

Róluk - illetve a végső tulajdonosokról - annyit tudni, hogy mindkét magántőkealapot a Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseli, melynek tulajdonosa Földvári Gábor és fia. Földvári Gábor üzletember, vállalkozó, több cégben is érdekelt, többek között a Reál Hungary Zrt. igazgatóságának a tagja. Neve főként a letelepedésikötvény-bizniszből lehet ismert, ő volt ugyanis az egyik ciprusi illetőségű közvetítőcégnek, az Innozone Holdings Ltd.-nek a képviselője. Tőzsdei körökben is ismert magánbefektető, aki korábban az Exbus vezetésében és a Bookline meghatározó tulajdonosai között is megfordult.

Új szövetséges - de házon belülről?

Az éves beszámoló kötelező részét képező kiegészítő mellékletben még egy érdekességre lehet felfigyelni: a kapcsolt vállalkozásként két új társaság tűnt fel:

a Syntonite Medhez hasonlóan Tuza Máté operatív irányításával működő Espe-H Pharma Zrt. (ennek tulajdonosa a szintén Capstone által kezelt Bari Magántőkealap),

valamint a HGRA Medical Zrt.

Utóbbi társaság tulajdonosa

Rezi Ádám György

és Horváth György József, aki egyben a cég vezérigazgatója is.

A HGRA-t 2020-ban alapították és a Syntonite Medhez hasonlóan gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme a fő- és egyben egyetlen tevékenységi köre. Egyelőre azonban nagy sikereket még nem értek el, hiszen 2020-ban és 2021-ben is egyaránt nulla forint árbevétel keletkezett, amivel szemben a minimális költségek 1-1,5 millió forint közötti veszteségeket eredményeztek.

A jelek szerint Rezinek és Horváthnak is új lehet a gyógyszerkereskedelem, mint terület. A Horváth-hoz kötődő cégek inkább az ingatlanpiac területén tevékenykednek, míg Rezinél már szélesebb a paletta: vegyestermékkörű nagykereskedelemtől kezdve fodrászat és szépségápoláson át nyomdai tevékenységgel foglalkozó társaság is megtalálható a céghálójában. Ám akad egy szál, ami a lélegeztetőgép-bizniszben és a kínai vakcinabeszerzésben is résztvevők köréhez köti Rezi Ádám Györgyöt.

Rezi a vezérigazgatója a Borelli Vagyonkezelő Zrt.-nek, ami a Borelli Magántőkealap tulajdonában lévő társaság. Ezt a magántőkealapot a Stratton Monarch Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli. A valaszonline cikke szerint az alapkezelő körül az a Vámosi-Nagy Zsolt–Veréb Balázs–Tuller András jogásztrió legyeskedik – tulajdonosként, tisztviselőként vagy ügyvédként –, amelyet a nagy lélegeztetőgép-beszerzések és a kínai vakcina-szerződés hátterében is beazonosított már a sajtó.

