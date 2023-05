Milliókat sepertek ki Orbán Viktor unokaöccsének veszteséges cégéből

Orbán Viktor unokaöccse, Orbán Dávid neve akkor került be igazán a köztudatba, amikor, bő egy évvel ezelőtt, a családi bányacég, a Dolomit Kőbányászati Kft. vezetésében szerepet kapott. Ezzel egyidőben derült ki, hogy nem ez lesz az első feladatköre az üzleti életben, hiszen a Vörös Kavics Kft., a Murobán Kft. és a Rodávi Kft. tulajdonosai között is szerepel már évek óta.

Maradjunk rögtön ez utóbbi cégnél, a Rodávi Kft.-nél, mely megszüntetéséről elsőként számoltunk be, amit az idei év első napján kezdeményeztek a tulajdonosok, Katona Róbert és Orbán Dávid. A végelszámolás oka ma már világos, köszönhetően annak, hogy határidő előtt leadta az éves beszámolóját a társaság. A "gyorsaság" feltehetően nem független a végelszámolás folyamatától sem.

Nos, a dokumentum szerint tavaly már egy forint értékesítésből származó árbevétele sem volt a társaságnak, szemben az előző évi közel 8 millió forinttal. Ellenben 3 millió forint egyéb árbevételt el tudtak könyvelni annak eredményeként, hogy eladták az egyik tárgyi eszközüket. A kiadások viszont gyakorlatilag szinten maradtak 2021-hez képest:

anyagjellegűként 1,2 milliót könyveltek el a korábbi 1,8 millió után,

személyi jellegűként pedig 5,2 millió után 5,6 milliót.

Utóbbi tétel növekedése furcsának is tekinthető, hiszen tavaly egy alkalmazottja volt a cégnek az előző évi két fő után.

A kiadások magas - gyakorlatilag változatlan - összege révén végeredményben 4,9 millió forintos veszteséget könyveltek el a Rodávi Kft. tulajdonosai. Ám ennek ellenére jelentősebb össszeghez juthattak a végelszámolás végén.

Ennek oka, hogy a korábbi évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékban 9,6 millió forint pihent az év végén. Ezt ugyan korrigálni kell a tavalyi veszteséggel, de még így is 4,7 millió forintot tudnak kiseperni a cégből. Az összegből tulajdoni hányada alapján Orbán Dávidnak ennek csupán a tizede járhat, 470 ezer forint.

Bejött az Orbán-családnak a bányabiznisz. Fotó: MTI

Lendületet vett az unokaöccs bányacége

Azok után, hogy Orbán Viktor édesapja - aki Orbán Dávid nagyapja - a bányászatban csinált nagy karriert, már családi hagyománynak is lehet nevezni az ágazatban való jelenlétet. Amit Orbán Dávid is folytat, hiszen neki is megvan a saját maga kavics-, homok- és agyabányászattal foglalkozó érdekeltsége. Igaz, ennek sem a többségi tulajdonosa; 35 százalékos részesedéssel rendelkezik. A nagyobb tulajdonrész Mürkl Mátéé.

A Murobán Kft.-nek tavaly nagyon meglódult a szekere, hiszen az előző évi 46,8 millió után majdnem ötször nagyobb, 212,7 milliós árbevétele lett, ami mellé egyéb bevételként még 10,3 milliót is elszámoltak. A bevételek megugrásával párhuzamosan a kiadások is magasabb szinten alakultak. Anyagjellegűként 181,2 milliót költöttek a korábbi 33 millió után, személyi jellegűként pedig kicsivel több mint 6 millió forintot, ami egyetlen alkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat fedezte.

Mindezek eredményeként növelni tudta a cég a nyereségét a korábbi évihez képest: 8,7 millió forint után 13,7 millió tiszta profitot tudott elérni. Osztalék fizetésére azonban nem került sor.

Kiszállt, majd vissza

Érdekes a története annak is, ami a Vörös Kavics Kft.-nél zajlott le. Lapunk elsőként írta meg, hogy Orbán Dávid meglehetősen rossz időzítéssel, 2020 novemberében vált meg a tulajdonrészétől. Ekkor ugyanis a korábbi döcögős évek után felívelni látszott a Vörös Kavics csillaga. Idén márciusban aztán a jelek szerint meggondolta magát: a Murobán Kft.-vel újra a tulajdonosok közé került Orbán Dávid. A Murobán mellett még Mürkl Máté tulajdonosa a cégnek; 50-50 százalékban osztoznak a társaságon egyébként. Egy hónappal később egyébként Győr Inert Kft.-re nevezték át a társaságot.

Talán érthető a miniszterelnöki unokaöccs visszatérte, ha ránézünk a cég tavalyi beszámolójára. 2022-ben ugyanis stabilan hozta az előző évivel szinte forintra megegyező, 301,2 millió forintos árbevételt, ami mellett az anyagjellegű ráfordításokat is sikerült jelentősen csökkenteni. 247,4 millió után 127,1 milliót számoltak el ilyen jogcímen. Igaz, "cserébe" az egyéb ráfordítások jócskán megugrottak: 25,3 millió után tavaly 152,2 milliót számoltak el. Ám, hogy ez pontosan minek az eredménye, arra a kiegészítő melléklet nem ad választ.

Végeredményben - feltehetően a több egyéb ráfordítás miatt is - a 2021-esnél kisebb lett a profit: 39,8 millió után csak 6,1 milliót sikerült termelnie a cégnek.

Bár ez nem akadálya annak, hogy osztalékot fizessenek, az előző évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékban ugyanis 22,6 millió forint pihent, amiből egy szép darabot le is hasítottak a tulajok.

A taggyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint ugyanis 20 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről határoztak, amit 2022. október 22-én ki is fizettek. Vagyis az a furcsa helyzet állt elő, hogy bár újra közvetetten tulajdonos Orbán Dávid, az osztalékból nem részesedhetett, hiszen a Murobán csak 2023 februárjában lett újra tulajdonos.