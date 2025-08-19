3p
Vállalatok Munkaidő

Minden második munkavállaló a szabadsága alatt is dolgozik

mfor.hu

A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak. Tízből két megkérdezett dolgozó ugyanis arról számolt be, hogy egyáltalán nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén, ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani ezeket a helyzeteket. Tízből öt munkavállaló kisebb problémákat jelzett, tízből három pedig elégedett volt ezen a téren – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből. 

A nyaralás sokaknál az év fénypontja, az az időszak, amikor kiszakadhatnak a hétköznapi rohanásból, és elengedhetik a munkahelyi feladatokat is. Munkakörtől és egyéntől is függ az, hogy kinek hány nap pihenés megfelelő és optimális, de persze a megelőző szabadság óta eltelt idő is számít. A szakértői ajánlás alapvetően két hétre szól, azonban ez csak kevés esetben valósul meg, sőt a pihenési idő alatt is sokan vannak, akik számítógépet és telefont ragadnak.

Céges telefonálás, emailezés szabadság alatt

A dolgozók felének bevett szokása munkával foglalkozni kisebb-nagyobb mértékben a szabadsága alatt. A megkérdezettek ugyanilyen arányban fogadnak céges telefonhívásokat: 29 százalékuk nyilatkozta, hogy csak kifejezetten fontos hívásokat vesz fel, 21 százalékuk viszont minden esetben válaszol rájuk. Hasonló a helyzet a céges levelezéssel is: a válaszadók fele a szabadsága alatt is követi a céges levelezését, közülük 22 százalék napi rendszerességgel, míg 30 százalékuk egyáltalán nem nézi a munkahelyi e-maileket pihenés közben. Akik figyelemmel kísérik a beérkező üzeneteket, azoknak a többsége nemcsak, hogy olvassa, hanem reagál is rájuk: míg 60 százalékuk csak a legfontosabb megkeresésekre válaszol, 16 százalékuk minden levélre reagál, 24 százalékuk pedig csak átfutja azokat, de nem küld választ.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a válaszadók 42 százaléka nem tapasztal felhalmozódott munkát a szabadságáról visszatérve, hisz azokat nagyrészt elvégezte a pihenés alatt.

Hogyan nyaralunk?

Az általános recesszió alig érzékelhető a nyaralásra szánt tervezett kiadásokon, ugyanis a magyarországi munkavállalók 39 százaléka megközelítőleg ugyanannyi pénzt szán a nyaralására, mint tavaly, 31 százalékuk annál többet, míg 30 százalékuk kevesebbet. Az idén nyaraló munkavállalók kétharmada kizárólag belföldön pihen. A dolgozók fele néhány napos magyarországi pihenést tervez vagy tervezett, 19 százalékuk pedig legalább egy hetest, ugyancsak belföldön. A külföldön (vagy külföldön is) nyaralók nagyjából egyharmadnyian vannak, 16 százalékuk néhány napot, 22 százalékuk pedig legalább egy hetet vakációzik.

A munkavállalók átlagosan 12 nap szabadsággal számoltak idén nyáron, közülük a gyermekes dolgozók ennél némiképp többet, 14 napot terveztek vakációval tölteni, míg akiknek nincs gyermekük, 11 nyári szabadnappal kalkuláltak.

A munkakörtípusok szerint vizsgálva a kérdést hasonló arányú eltérés tapasztalható: a fizikai munkát végzők átlagosan 11 napot pihennek a nyár folyamán, míg a felsővezetők és igazgatók 14 napot szoktak kivenni ebből a célból.

A szabadságok egy részének időzítésével rendelkezhetnek a munkáltatók, ezt pedig a dolgozók válaszai alapján az esetek felében teszik meg: a megkérdezettek fele nyilatkozta, hogy volt valamilyen szabályozás a munkahelyén ezen a téren és 22 százalékuknak kevesebb, mint egy hetet kellett előre meghatározott idősávban kivenniük.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Széchenyi Kártya Programban: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

Széchenyi Kártya Program: a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi Kártya Program. 

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Mit üzen a szabályosan működő magyar cégeknek a Ruszwurm évtizedekig elhúzódó ügye? Erről is beszélgetett a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Emellett szóba kerültek a turistákat fenyegető veszélyek és az azok elleni védekezési lehetőségek is.

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Elkészült a fejlesztés.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

Az internet által az emberiség történetében először jutottunk el oda, hogy bárki szinte bármiről bármikor információhoz juthat. Egy kattintással válhatunk szakértővé bármilyen témában, legalábbis látszólag. A valóság azonban árnyaltabb: a „korlátlan tudás” korszakában a bizonytalanság, az álhírek és a tévhitek is minden korábbinál gyorsabban terjednek.

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre azonban jóval szűkebb lesz.

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Közleményt tett közzé weboldalán vasárnap késő délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal.

A MÁV azt ígéri, sokan 160-nal suhanhatnak munkába

Szeptember 1-jétől újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztése – jelentette be Hegyi Zsolt a Facebookon.

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

A nyári szabadságolások alatt ez könnyen elfelejtődik.

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál.

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket a BKV-nál

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tudatta a hivatal pénteken közleményben.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168