Minden riválisát lehajrázta a Lidl

Elkészült a magyarországi boltláncok legfrissebb toplistája – írja a Trade Magazin kiskereskedelmi szakportál, amely évről évre rangsorolja a legnagyobb bevétellel rendelkező cégeket. Megőrizte első helyét a Lidl, amely 1802 milliárd forintos bruttó forgalmat könyvelhetett el az összeállítás szerint, ez 12 százalékos emelkedésnek felel meg az egy évvel korábbi 1611 milliárdhoz képest.

A 2024 után most is a Spar lett a második, amely több mint 6 százalékkal 1185 milliárd forintra növelte a forgalmát.

A harmadik helyen csere történt: a Tesco helyét átvette a CBA, amely 911 milliárdos forgalmat ért el. A Trade Magazin erről azt írta, hogy a magyar boltlánc eredménye annak köszönhető, hogy a CBA egyesült a Kerekes boltlánccal, a két cég együttes bevétele szerepel a mostani rangsorban. A Tesco bruttó bevétele 912,5 milliárdról 907 milliárdra csökkent, utóbbival a negyedik helyet szerezte meg. A brit cég után jön a magyar Coop 887 milliárdo összeggel.

Tavaly is a Lidl végzett az élen

Fotó: DepositPhotos.com

A Penny megelőzte az Aldit: előbbi 678 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el, szemben az egy évvel korábbi 628 milliárddal. Az Aldi bevétele kevésbé dinamikusan nőtt 644 milliárdra aa 2024-es 629 milliárdról. A nyolcadik az Auchan 542 milliárddal, őt követi a 466 milliárddal a Reál.

Majd a drogériák következnek: a dm (drogerie markt) 275 milliárd, a Rossmann 212 milliárd, az Ecofamily-üzleteket működtető Napcsillag 151 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el.