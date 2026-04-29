Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Emelte üzleti előrejelzését az amerikai Coca-Cola. Az üdítőgyártó vállalat az első negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló eredményt ért el: a korrigált egy részvényre jutó nyereség 86 cent lett a várt 81 centtel szemben, míg a korrigált nettó árbevétel 12 százalékkal, 12,47 milliárd dollárra emelkedett – írta hírlevelében az Equilor.

Az organikus bevétel 10 százalékkal bővült, a globális eladási volumen pedig 3 százalékkal emelkedett.

Kapcsolódó cikk Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon Mindent feladtak a térségben.

A vállalat az erős számok hatására megemelte éves EPS-növekedési előrejelzését:

most már a korábbi 7–8 helyett 8–9 százalékot várnak,

miközben a 4–5 százalékos organikus bevételnövekedési célt megerősítette a társaság.