Mindjárt kész a fényeslitkei gigaberuházás: ez lesz Európa legnagyobb logisztikai központja

Az új logisztikai terminál az európai kontinens legnagyobb és legmodernebb ilyen jellegű befektetése. A létesítmény műszaki átadása március 24-re, az üzemszerű indulás pedig április végére várható - ezt Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója jelentette be a Magyar Logisztikai Egyesület rendezvényén, amelyről az MTI adott hírt.

Az intermodális központ látványterve (forrás: EGW) Az intermodális központ látványterve (forrás: EGW)

Doór Zoltán, a MLE elnöke szerint ez a beruházás kulcsfontosságú szerepet tölthet be nemcsak a hazai, de az európai logisztika fejlődésében is. A rendezvényen felidézte, hogy az első munkálatok megközelítőleg egy éve kezdődtek. A 85 hektáron elterülő fejlesztés részét képezi a közel 10 kilométer hosszú normál és széles nyomtávú vasúti pálya, valamint közúti közlekedésre és a konténerek tárolására használt 225 ezer négyzetméter betonburkolat is.

Jöhet az ázsiai áru

Régen jelentős áruforgalom haladt át ezen a területen, a fejlesztésnek köszönhetően a régió logisztikai szempontból újjáéledhet. Ráadásul ez nemcsak a regionális logisztikában, hanem az Ázsiát Európával összekötő áruszállításban is nagy előrelépés, a terminál ugyanis a vasúti szállítmányozás egyik jelentős állomásává válhat.

Az üzemeltetés zöldtechnológiával valósul majd meg, hiszen az energiaellátást többek között nagy teljesítményű napelempark és hőszivattyú rendszer fogja biztosítani. Mindemellett a vállalat területén a terv szerint kizárólag árammal üzemelő termináltraktorokat, valamint elektromos járművet használnak majd. Galambos Péter műszaki igazgató arról tájékoztatott: a logisztikai központ különlegessége még, hogy itt irányítják majd a kontinensen elsőként távolról, 5G-technológiával a darukat.

