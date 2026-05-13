Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

Jászai Gellért, 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Podgoricában egyeztetett Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel a 4iG Csoport montenegrói jelenlétével, valamint a One Montenegro jövőbeni üzletfejlesztési irányaival kapcsolatban. A találkozó középpontjában a következő generációs digitális infrastruktúra-projektekben rejlő együttműködési és befektetési lehetőségek álltak – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből.

A felek áttekintették 4iG Csoport eddigi montenegrói tevékenységét és a társaság hosszú távú terveit. Montenegró továbbra is a 4iG Csoport stratégiai partnere a Nyugat-Balkánon, amit a One Montenegro társaságba történt befektetés és a vállalat sikeres megerősödése is egyértelműen igazol. A társaság mára az ország egyik vezető mobiloperátora, miközben 4iG Csoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásminőség javítására és az ügyfélélmény fejlesztésére.

A megbeszélésen kiemelt szerepet kaptak azok a jövőbeni digitális infrastruktúra-fejlesztések is, amelyek hozzájárulhatnak Montenegró technológiai fejlődéséhez és a régió gazdasági növekedéséhez. 4iG Csoport hosszú távon is aktív szerepet kíván vállalni az ország digitális fejlődésében, különös tekintettel a hálózati infrastruktúra modernizációjára és a következő generációs technológiákhoz kapcsolódó beruházási lehetőségekre.

A podgoricai egyeztetés megerősítette 4iG Csoport és Montenegró stratégiai partnerségét, valamint és alapot teremt a következő évek fenntartható, magas hozzáadott értékű technológiai együttműködéseihez – zárul a közlemény.