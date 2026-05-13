2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Vállalatok 4iG Jászai Gellért Montenegró Távközlés, telekommunikáció

Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

mfor.hu

Következő generációs fejlesztések jöhetnek.

Jászai Gellért, 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Podgoricában egyeztetett Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel a 4iG Csoport montenegrói jelenlétével, valamint a One Montenegro jövőbeni üzletfejlesztési irányaival kapcsolatban. A találkozó középpontjában a következő generációs digitális infrastruktúra-projektekben rejlő együttműködési és befektetési lehetőségek álltak – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből.

A felek áttekintették 4iG Csoport eddigi montenegrói tevékenységét és a társaság hosszú távú terveit. Montenegró továbbra is a 4iG Csoport stratégiai partnere a Nyugat-Balkánon, amit a One Montenegro társaságba történt befektetés és a vállalat sikeres megerősödése is egyértelműen igazol. A társaság mára az ország egyik vezető mobiloperátora, miközben 4iG Csoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásminőség javítására és az ügyfélélmény fejlesztésére.

A megbeszélésen kiemelt szerepet kaptak azok a jövőbeni digitális infrastruktúra-fejlesztések is, amelyek hozzájárulhatnak Montenegró technológiai fejlődéséhez és a régió gazdasági növekedéséhez. 4iG Csoport hosszú távon is aktív szerepet kíván vállalni az ország digitális fejlődésében, különös tekintettel a hálózati infrastruktúra modernizációjára és a következő generációs technológiákhoz kapcsolódó beruházási lehetőségekre.

A podgoricai egyeztetés megerősítette 4iG Csoport és Montenegró stratégiai partnerségét, valamint és alapot teremt a következő évek fenntartható, magas hozzáadott értékű technológiai együttműködéseihez – zárul a közlemény.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.  

Betiltaná a közösségi médiát Von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Betiltaná a közösségi médiát von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A meghozott döntést üdvözlik.

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Az élő környezetért felelős tárca leendő vezetője számolt be erről.

Joseph Blatter

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

Agilitás és AI bevezetés: a kettős transzformáció, amely valóban versenyképessé tesz

Miközben a legtöbb vállalat még az AI bevezetésén gondolkodik, a valóban előremutató kérdés már egészen más: felkészült-e egyáltalán a szervezet arra, hogy az AI-ban rejlő lehetőségeket ki tudja aknázni? A válasz sokakat meglephet.

Magyar Péter helyett az öccse lett a kormányfő cégének új vezérigazgatója

Magyar Péter helyett az öccse lett az új kormányfő cégének vezérigazgatója

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG