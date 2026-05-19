Mire kell figyelnie, ha osztalékot venne ki a cégéből?

A cégek éves beszámolóinak elfogadásával elérkezett az osztalékfizetés főszezonja.

Bár a szabályok alapvetően a korábbi évekre épülnek, a tulajdonosoknak és cégvezetőknek érdemes tisztában lenniük a 2026-os adózási határértékekkel és a KIVA-t érintő változásokkal. Vizer József, az ICT Business Advisory Zrt. vezető adótanácsadója összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

Mire kell figyelni az osztalékfizetéskor?

Az osztalék jóváhagyása nem csupán egy adminisztratív lépés, hanem komoly pénzügyi döntés, amely hatással van a cég likviditására és a tulajdonosok magánvagyonára is. A kifizetés alapfeltétele, hogy a társaság saját tőkéje a kifizetés után se csökkenjen a jegyzett tőke alá, és a döntés ne veszélyeztesse a cég fizetőképességét.

„Az osztalékról az adott társaság legfőbb szerve dönt, jellemzően a beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A döntésnél nemcsak a tárgyévi eredményt, hanem a társaság teljes pénzügyi helyzetét és fizetőképességét is figyelembe kell venni” – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Az osztalékfizetés során érdemes odafigyelni
Mennyi adót kell fizetni 2026-ban?

Magánszemély tulajdonosok esetében az osztalékot két fő adóteher sújtja: a 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho).

„Fontos tudni, hogy a szocho esetében létezik egy adófizetési felső határ, amely a minimálbérhez kötött. 2026-ban ez a jövedelmi határ 7 747 200 forint. Ha a magánszemély egyéb adóköteles jövedelmeivel – például munkabérével – már elérte ezt az összeghatárt, az osztalék után már nem kell többet fizetnie” – mutatott rá Vizer József.

Hozzátette, hogy a kifizető társaság a magánszemélyt terhelő adókat levonja, bevallja és megfizeti. Ezért a tulajdonos részére már a nettó összeg kerül kifizetésre, a társaságnak pedig érdemes az adóterhekkel előre terveznie.

„Jogi személyek esetében a kapott osztalék főszabály szerint nem jár további társaságiadó-terheléssel, azonban ellenőrzött külföldi társaságtól származó osztalék esetében vannak kivételek, így a külföldről származó osztalék pontos megítélését mindig érdemes megvizsgálni” – figyelmeztet az ICT Business Advisory Zrt. vezető adótanácsadója.

Osztalékelőleg és devizás kifizetés

Ha egy cég stabilan működik, nem kell megvárnia a következő évet a kifizetéssel: a tulajdonosok osztalékelőleg formájában év közben is pénzhez juthatnak, amennyiben egy közbenső mérleg igazolja a fedezetet.

Szintén gyakori kérdés a devizában (például euróban) történő kifizetés. Ez is lehetséges, de kiemelt figyelmet igényel az alkalmazott árfolyam dokumentálása, hogy a tulajdonos ne jusson jogtalan előnyhöz az átváltás során.

Mikor dől el, ki kapja a pénzt?

Gyakori tévhit, hogy eladás alatt álló cégeknél automatikusan a vételár részeként tekintenek a ki nem fizetett osztalékra. Vizer József szerint azonban a szabály egyértelmű:

„Az osztalékra való jogosultság szempontjából az számít, hogy az osztalék kifizetéséről szóló döntés pillanatában ki szerepel a tagjegyzékben, így engedményezés hiányában az új tulajdonos nem válik jogosulttá az adásvételt megelőzően megállapított osztalékra.”

A könyvelés nem várhat a kifizetésig

A szakértő arra is figyelmeztet, hogy az osztalékot a jóváhagyás időpontjával azonnal könyvelni kell, függetlenül attól, hogy a pénz mikor érkezik meg a tulajdonoshoz.

