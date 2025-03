Mit okoz, ha valóra válik Nagy Márton terve?

A Niveus szerint a változás nem érint nagyon sok céget, a várakozások szerint a jelenleg a kivában lévő cégek számának csupán az 1-2 százalékát érheti el az érintett cégek száma. A kilépési határ növelése további cégek számára teszi hosszabb távon fenntarthatóvá a kiva szerinti adózást. Mindez különösen fontos lehet a közepes méretű vállalkozások számára, amelyeket a kormány kiemelten támogatni kíván. A változás tehát főleg nem mennyiségi, hanem inkább minőségi szempontból lehet jelentős lépés a magyar adórendszerben , hiszen a nagyobb, de még nem multinacionális cégek versenyképességét is erősítheti – írják.

A Niveus vizsgálata alapján 298 cég rendelkezik 3 milliárd forintot meghaladó, de 6 milliárd forintot el nem érő árbevétellel. Ők mindenképpen gondolkodhatnak majd a kiva-adózásba való belépésben, amennyiben a létszámadatuk sem haladja majd meg a törvényben rögzített szintet. Ugyanakkor nem csak ők, hanem egyéb vállalkozások is beléphetnek ebbe az adózásba, amelyek eddig azért nem tehették meg, mert valamely mutatójuk (árbevétel, mérlegfőösszeg, létszám) már meghaladta a belépési küszöböt:

Első ránézésre nem érint sok céget a kiva elérhetőségének kiterjesztése, de sok cég számára hosszabb távon is fenntarthatóvá válik az adózási forma alkalmazása.

