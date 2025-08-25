MNB-botrány: elkezdték ledolgozni az adósságot

A hvg.hu cikke szerint Kecskeméten már nyílt titoknak számít, hogy a jegybanki Pallas Athéné alapítvány vagyonkezelője, az Optima Zrt. nem fogja felépíteni a Neumann János Egyetem újabb campusát. A beruházást elvben már tavaly át kellett volna adni.

A cikk emlékeztetett, az Optima egyik érdekeltsége, a Wepmark Kft. „piaci alapú” projektjeként futott ez a beruházás, amelybe elkészülte után az egyetem bérlőként, tulajdonostársként lépett volna be az üzletbe. A portál kitért arra, hogy a munkálatokat a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint cégei végezték volna.

A cikk szerint azonban a Wepmark Kft. már nem tartozik a Pallas Athéné alapítvány vagyonába, miután az Optima a minap átadta azt a Neumann János Egyetemért Alapítványnak. Ezzel az Optima 16 milliárd forinttal csökkenthette az alapítvánnyal szembeni, a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozását. A tranzakció cégbírósági bejegyzése most folyik.

Honnan jött a pénz?

A hvg.hu emlékeztetett, az az állam összesen több mint 144 milliárd forintot adott a kecskeméti egyetemi alapítványnak különféle fejlesztésekre, a tudásvárosra vagy a campus kettő projektre. Csakhogy a jegybanki alapítvánnyal személyi összefonódásban álló kecskeméti alapítvány ebből 127,5 milliárdot tízéves, azaz 2031-es lejáratra, kötvény formájában kölcsönadott az Optima Zrt.-nek. Mint írták, az utóbbi pedig azt egy roppant bonyolult konstrukción keresztül különféle részvényekbe, például a varsói tőzsdén jegyzett, GTC nevű, kereskedelmi ingatlanokat fejlesztő társaság papírjaiba fektette, amelynek az árfolyama az elmúlt négy évben a felére esett.