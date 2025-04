Fesztiválozik MOHU

Az új szolgáltatás iránt már most nagy az érdeklődés: a MOHU Partner Portálon elérhető regisztrációs rendszer megnyílt, az első helyszínek jelentkezése már folyamatban van – közölték.

A fesztiválautomatáknál alapvetően két lehetőség közül lehet választani: a visszaváltás összegét saját bankszámlára lehet utalni, vagy fel lehet ajánlani jótékony célra. A fesztiválszervező döntése alapján azonban harmadik lehetőségként a rendezvényen lévő vendéglátóegységekben, üzletekben is be lehet váltani a boltokból már jól ismert papírutalványt.

A MOHU a fesztiválokon is bedobja magát Fotó: MTI

A palackok visszaváltását a rendezvényeken lehetővé tevő, szállítható eszközt Till Attila, a MOHU nagykövete mutatta be. A vállalat közleménye szerint a szolgáltatás iránt már több hazai fesztivál is érdeklődik. Ez egy újabb megoldás a szállodák, éttermek, kávézók számára kialakított visszaváltás mellett, ami szintén alkalmazható a rendezvényeken – jelentette az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!