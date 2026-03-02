1p
Vállalatok Iráni válság Mol Üzemanyagok

Mol igazgató: óráról órára változik a helyzet

mfor.hu

A cég egyik igazgatója az iráni konfliktus kapcsán nyilatkozott.

Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású – mondta az állami médiának nyilatkozva a Mol csoport értéklánc-menedzsment ügyvezető igazgatója.

Az MTI-ben is megjelentek szerint Szabó Szabolcs kiemelte: a kőolaj, a dízel és a földgáz ára is nagyon érzékenyen tud reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi-szoroson történő átkelés.

A szakember az üzemanyagok árának esetleges emelkedéséről elmondta: az nagyon soktényezős dolog. A mostani állapotban kimondottan sérülékeny helyzetről van szó. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott: ezen a piacon a helyzet óráról órára változik.  Úgy fogalmazott:

„A mi feladatunk továbbra is egyértelmű, mindent megteszünk azért, hogy a régióban legyen elegendő üzemanyag és elérhető áron” – fogalmazott Szabó Szabolcs.

