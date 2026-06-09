Mol-robbanás: jó hír jött a tiszaújvárosi sérültekről

A Mol szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint minden sérült dolgozó hazatérhetett a kórházból, rehabilitációjuk otthon folytatódik, míg ketten már újból munkába álltak.

A vállalat hozzátette, s tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

Kapcsolódó cikk Vizsgálóbizottság derítheti ki, hogy mi történt a tiszaújvárosi Mol-robbanásnál Részletesen kivizsgálják az esetet.

Mint írták, a baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát.