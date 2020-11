Moment társkereső app - a nők vágyai alapján fejlesztették ki

Itt a megoldás, ha csak egyetlen bútort kell költöztetnie

Ha elmegyünk vásárolni, akkor addig nem lesz gondunk a pakolással, amíg a kezünkben, szatyrokban elfér minden. A gondok ott kezdődnek, ha már nem csak a kezünkbe, de már a kocsinkba nem fér be a vásárolt termék. Ez pl. egy hűtőszekrény vásárlása esetén teljesen reális képet fest. Ekkor jöhetnek az olyan kényszermegoldások, mint pl. egy utánfutó bérlése. Ez azonban csak félmegoldás, mert ehhez még segítségre is szükségünk lesz, aki be- vagy felviszi nekünk a lakásba. Általában már ezen megakadnak sokan, de akkor még nem is gondoltunk bele, hogy egy utánfutón milyen sérülésveszélyes (a termékre nézve) a szállítás. Épp ezért érdemes tehertaxi- vagy bútortaxi-szolgáltatást igénybe venni.